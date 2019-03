Torra manté el llaç groc al Palau de la Generalitat malgrat la prohibició de la Junta Electoral Central

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit mantenir la pancarta dels llaços grocs que reclama la llibertat dels presos polítics i exiliats al Palau de la Generalitat, malgrat la prohibició de la Junta Electoral Central. Aquest organisme, que es va reunir dilluns per respondre a una denúncia de Ciutadans, va instar el cap de l'executiu a retirar aquest símbol en 48 hores de tots els edificis públics, també l'estelada, per considerar que eren símbols "partidistes".

En un comunicat remès des de Presidència, el cap de l'executiu considera que el requeriment de la Junta és un "nou atac a la llibertat d'expressió" i demana a l'organisme "reconsiderar" la decisió a través d'un escrit. Aquest text, enviat a Madrid, podrà ser atès o no per la Junta Electoral, però no suspèn l'ordre que els seus membres van adoptar dilluns.

El requeriment que em va fer la junta electoral és un nou intent de censura de la llibertat d'expressió per part de l’Estat espanyol. He respost amb aquestes consideracions: https://t.co/EUYof39lMD pic.twitter.com/7ykJr60ZFN — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de marzo de 2019

La decisió del president arriba després que ahir la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, afirmés que el Govern treballava per una "solució combativa", titllant de "ridícula" la prohibició. Segons fonts governamentals, en les darreres hores s'han buscat diverses alternatives per esquivar el requeriment sense desobeir-lo obertament. Mantenir les pancartes demanant la llibertat dels encausats excloent-ne els llaços grocs i penjar als edificis públics altres símbols del mateix color serien algunes de les possibles alternatives. Finalment, però, s'ha optat per mantenir la pancarta tal com estava.

Aquest dimecres la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha afirmat que independentment de la solució que doni el Govern, la Generalitat està obligada a complir les instruccions de la Junta Electoral Central, i li ha recordat que incomplir-les pot implicar una sanció administrativa.

Torra s'agafa a les resolucions del Parlament

En l'escrit, Torra afirma que "suposa una contradicció la prohibició de l'exhibició d'aquests símbols en edificis de la Generalitat de Catalunya a fi de mantenir la neutralitat política" i ha afegit que la decisió de la JEC "està afavorint els postulats dels partits" que "han atacat sistemàticament aquest tipus de manifestació". Torra fa referència a dues proposicions de llei que instaven a retirar els llaços grocs d'edificis públics i institucionals que es van tombar al Parlament per majoria absoluta, un resultat que a parer seu desprèn que la cambra catalana està a favor "de la llibertat d'expressió" de l'espai públic.

Pel que fa les estelades en edificis de la Generalitat, que també prohibeix la JEC en període electoral, el cap de l'executiu també cita resolucions parlamentàries en què per majoria s'ha expressat que és un símbol que representa "un anhel de llibertat i una reivindicació democràtica, legítima, legal i no violenta". Conclou, així, que el caràcter de "símbol partidista" que la resolució de la JEC atribueix a l'estelada suposa una "interpretació subjectiva".

Al·lega manca de temps i s'acull a la llibertat d'expressió dels empleats

En la darrera al·legació de l'escrit, el president Torra assegura també la "dificultat" de complir amb el requeriment de la Junta amb només 48 hores. Recorda que "existeixen multitud d'edificis públics" que depenen de la Generalitat i que retirar-ne tots els llaços grocs i estelades de forma "immediata" és complicat.

Tanmateix, també afegeix que com a president ha de reconèixer el dret a la llibertat d'expressió de tots els empleats públics.

La Junta Electoral no actuarà d'ofici

Un cop el president de la Generalitat ha desatès el requeriment de la Junta Electoral, què passarà? Segons ha informat aquest dimecres l'ACN, la JEC no actuarà d'ofici sinó que esperarà possibles denúncies per aquest incompliment. L’òrgan, del que formen part dos magistrats de la sala del Tribunal Suprem que jutgen l'1-O i que actua com a àrbitre a les eleccions del 28-A, decidirà si l'incompliment comporta una sanció administrativa amb una multa de 300 a 3.000 euros, o bé –en el cas que consideri que s’ha comès un delicte de desobediència- el trasllat del cas a la Fiscalia perquè obri un procediment penal.

De fet, aquest dijous a les dotze del migdia, Ciutadans ja ha convocat els mitjans de comunicació a la plaça Sant Jaume per valorar la decisió del president.