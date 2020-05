Torra va demanar reunir-se amb Sánchez i la Moncloa el va remetre a la conferència de presidents autonòmics

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar per carta reunir-se amb el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la Moncloa li va respondre convidant-lo a participar a la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge. Així ho ha explicat el cap del Govern aquest vespre en una entrevista al programa FAQS de TV3. Torra considera que, "per respecte i deferència", no és "acceptable" l'actitud de Sánchez. De fet, ha lamentat que "el diàleg no hagi existit, malauradament", i que el Govern s'hagi trobat "sempre imposicions".

Torra ha qualificat d'"inútils" les reunions de presidents autonòmics, però ha deixat clar que anirà a "totes" perquè així ho requereix la crisi actual. A més, s'ha mostrat convençut que Sánchez acabarà accedint a fer el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies, tal com reclamen el Govern i altres executius autonòmics. "El que ha passat fins ara és que totes les decisions que ha pres el govern de Catalunya s'han acabat prenent a l'Estat", ha dit.

El president, en aquest sentit, ha tret ferro a les polèmiques declaracions de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que va insinuar que amb una Catalunya independent no hi hauria hagut tants afectats per coronavirus. Ha afirmat, de fet, que "si Catalunya hagués sigut un estat, les coses haurien anat diferent". "Penso que és una obvietat, com es veu en tots els estats del món. [...] A Portugal, com li han anat les coses? I a Alemanya, Dinamarca o Itàlia? De manera diferent", ha argumentat, afegint que això és el que volia dir Budó.

El cap del Govern manté la negativa de plantejar ara l'avançament electoral que va anunciar després de la seva inhabilitació com a diputat arran de les tensions amb ERC. "En aquests moments tots els esforços i energies estan centrades en lluita contra l'epidèmia", ha dit, i fins i tot ha afegit que se sent "molt a gust" amb els consellers del Govern. "Estem treballant bé junts, units", ha afegit, i ha sentenciat: "Ni em plantejo quan poden ser les eleccions [...]. Em semblaria surrealista plantejar-nos ara eleccions a Catalunya".

Torra també ha defensat sortir de la crisi generada pel coronavirus "sense cap tipus de retallada ", sinó amb polítiques socials fortes i amb bons salaris , també per als empleats dels serveis bàsics. Una aposta que comparteix amb el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que en una entrevista publicada aquesta nit a l'ARA assegura que, a diferència de la crisi del 2008, "aquesta vegada no hi haurà reducció de la despesa a la Generalitat".

El president no s'ha estat de lamentat algunes de les escenes d'aglomeracions que s'han pogut veure als carrers de Catalunya en el tret de sortida del desconfinament. "Continuem veient imatges que no ens agraden", ha dit, redoblant la crida a la "màxima responsabilitat i compromís cívic". "Això va de cuidar-nos els uns als altres i de sacrificis personals", ha sentenciat, i ha felicitat tota la gent que "ha sortit i ho ha fet bé".