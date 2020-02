Llibres amb missatge en una trobada sense ponsèties ni ratafia

Feia més d'un any que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, no es reunien i fins fa no gaire el líder socialista ni tan sols li agafava el telèfon. Però en el seu primer contacte d'avui tots dos han deixat en un segon pla els retrets, ni que sigui en l'escenificació de la trobada, negociada fins a l'última detall pels respectius equips.

En una plaça Sant Jaume blindada pels Mossos d'Esquadra, avui els voltants del Palau de la Generalitat no han admès les protestes, ni les proindependentistes ni les partidàries de la unitat d'Espanya. Sánchez només ha hagut de sentir la remor d'alguns xiulets d'un grup de ciutadans que s'han trobat amb el cordó de la policia que no els deixava avançar. Això sí, el president espanyol, després d'una encaixada de mans amb Torra, ha entrat al Palau sota la pancarta 'Llibertat d'opinió i d'expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans'.

651x366 La pancarta sobre la llibertat d'expressió que hi havia avui al balcó de la Generalitat. / PERE VIRGILI La pancarta sobre la llibertat d'expressió que hi havia avui al balcó de la Generalitat. / PERE VIRGILI

La pancarta era reivindicativa, sí, però no era la que exigia la llibertat dels presos polítics i dels exiliats, que és la primera que es va col·locar al seu dia i que pot acabar amb la inhabilitació definitiva de Torra. Tot i que el 3 de gener al vespre la pancarta original va tornar al balcó del Palau de la Generalitat –van ser representants de l'ANC els que van pujar a col·locar-la–, avui ja no hi era. Fonts del Govern expliquen que la pancarta dels presos es va retirar amb l'arribada del temporal Gloria i, després, va ser substituïda per la que reivindica la llibertat d'expressió i que hi havia avui. L'entitat Impulso Ciudadano té calculat que la pancarta va estar dinou dies penjada i vol tornar a denunciar el president. Seria la tercera causa penal.

El desconsol

La Generalitat ha rebut el president espanyol amb la formació de gala dels Mossos i els dos presidents han passat revista. Abans de tancar-se al despatx, Torra li ha mostrat l'estàtua del Desconsol, de Josep Llimona, que el president català va rescatar d'un magatzem del Museu Nacional d'Art de Catalunya i que podria sintetitzar el moment polític de l'independentisme, abocat a unes noves eleccions per falta d'unitat estratègica.

Aquesta vegada, l'única llicència que s'ha permès el president català ha sigut regar al president espanyol dos llibres amb missatge subliminal. O potser no tant. El primer, Inventing human rights, de Lynn Hunt, sobre la història dels drets humans. El segon és Llibertat i sentit, de Lluís Solà, que conté reflexions sobre el concepte de la llibertat.

En la seva anterior reunió formal, el desembre del 2018 al Palau de Pedralbes, els dos governs es van entretenir en un duel floral. La Generalitat va col·locar flors grogues –en solidaritat amb els presos polítics– a la taula a prop del lloc on els dos presidents s'havien de fer les fotos. La Moncloa es va afanyar a col·locar-ne in extremis unes de vermelles. Es va convertir en l'anècdota de la jornada i no va quedar clar qui va guanyar en audàcia.

Avui no hi ha hagut enginy. Torra i Sánchez s'han assegut al costat d'una senyera i una bandera espanyola i amb una taula de vidre transparent. Tant, que no hi havia ni un sol objecte a sobre. Tampoc hi ha hagut lloc per a la ratafia, que Torra li va portar en la seva primera trobada, el juliol del 2018 a la Moncloa. Llavors tots dos tenien algun motiu per brindar, almenys ni que fos perquè acabaven d'arribar al càrrec. Avui Torra compta els dies que falten per convocar eleccions i deixar de ser president. I Sánchez per asseure's en una taula de diàleg que sap del cert que li portarà més d'un maldecap.