Torra i Sánchez constaten la distància, però obren el diàleg

Quim Torra arribava ahir a Madrid amb dos temes principals per posar sobre la taula de Pedro Sánchez, segons va explicar ell mateix: l’autodeterminació i els exiliats i presos polítics. En cap d’aquests assumptes el president espanyol va donar mostres de compartir la visió del president de la Generalitat, però, tot i així, tots dos governs van destacar el bon to de la conversa i van afirmar que la trobada havia sigut “productiva”. La valoració de la reunió, doncs, responia més al fet que s’hagués fet i el to en què es va desenvolupar que no pas al contingut. I és que ahir, tant a la Moncloa, on va comparèixer la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, com a la delegació de la Generalitat a Madrid, on Torra va oferir una roda de premsa, hi havia ganes de transmetre la sensació que s’entrava en una nova etapa de diàleg entre executius que, tot i la falta de concreció, oferirà resultats futurs.

Els presidents van tenir una llarga reunió, de gairebé dues hores i mitja, al Palau de la Moncloa. Aquesta trobada suposava la recuperació del contacte institucional trencat després de la reunió secreta del gener del 2017 entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont que va servir per congelar les relacions entre executius. “A l’anterior govern li van fer dos referèndums i nosaltres ens hem reunit amb el president de la Generalitat en el primer mes”, resumia una Calvo esforçada a marcar distància amb l’etapa de confrontació de l’executiu del PP. Tots dos governs van destacar que la reunió havia estat “de treball” i no només institucional, i van explicar que hi van tractar assumptes concrets, com ara l’acord per recuperar les comissions bilaterals que preveu l’Estatut, o la reducció de la conflictivitat davant del Tribunal Constitucional, que començarà amb la retirada dels recursos de l’Estat contra lleis socials catalanes. Però Torra portava com a primer punt de la llista de debat el dret a l’autodeterminació, i aquí la distància, com amb Rajoy, va ser sideral.

La diferència amb l’anterior etapa va ser, bàsicament, que el desacord en aquest punt no va fer saltar pels aires la reunió, que va continuar amb normalitat. Torra va posar sobre la taula que qualsevol solució “passa per l’autodeterminació” i va afegir que el Govern “no renuncia a cap fórmula per arribar a la independència”. “Si algú entén que hi ha una altra solució política que no sigui la de votar, que m’ho expliqui”, va asseverar. Però davant d’això, Sánchez va respondre amb una negativa total, que Calvo va resumir amb la frase lapidària que “l’autodeterminació no existeix”, tot i que després va matisar que volia dir que no hi cap dins de l’article dos de la Constitució espanyola, i que Catalunya ja té un “amplíssim autogovern”.

En l’encaix de Catalunya a Espanya, els dos dirigents sí que van constatar un punt de trobada, i és la convicció que es tracta d’un “problema polític” que s’ha de resoldre per la via política. Sánchez ho va destacar en un tuit -en català- després de la trobada, mentre que Torra va considerar que això suposava una diferència clau amb la judicialització de Rajoy. En canvi, el president va afirmar que no va veure en Sánchez “una proposta o alternativa”, més enllà del concepte d’un Estat plurinacional. En aquest sentit, va assegurar que no van concretar quin és la proposta que té el PSOE per a Espanya. El projecte de la reforma constitucional, que s’està discutint al Congrés en una comissió en què només participen el PP i el PSOE, no es va abordar durant la trobada. Tampoc es va parlar, segons fonts de l’entorn de Torra, una reforma de l’Estatut.

A banda de l’autodeterminació, la distància també va ser absoluta en l’altre tema que Torra volia tractar, els “presos i exiliats”. El president català va traslladar a Sánchez que és una “indecència jurídica”, però va insistir que els presos “no són objectes de negociació política”. Calvo, en canvi, va deixar clar que Sánchez va dir-li que a Espanya no hi ha presos polítics, i que la justícia no pot debatre’s en les discussions polítiques. Però tot i així, i malgrat que la nova fiscal general de l’Estat, María José Segarra, va descartar un canvi en l’orientació del ministeri públic en el cas contra els dirigents independentistes, Torra va assegurar que “albira canvis” en l’ofensiva judicial i política. Segons va apuntar, va notar Sánchez “preocupat per aquest assumpte” i va afegir que espera “que hi hagi canvis immediats”.

El bon to entre els dos dirigents es va anticipar amb l’intercanvi de regals previ a la trobada. Torra va regalar a Sánchez una ampolla de ratafia, un llibre de mapes històrics de Catalunya i un altre sobre l’Aran, i Sánchez el va obsequiar amb un llibre sobre la història del Palau de la Moncloa. Després de la reunió, Sánchez i Torra van passejar pels jardins de l’edifici governamental, a petició del president català, que li va demanar d’anar a veure la font on el poeta Antonio Machado es trobava amb la seva amant, que actualment és dins del recinte. Tot plegat, símbols que tots dos executius es van esforçar a posar de relleu per destacar el que Calvo va definir com a “cortesia i fluïdesa” i que Torra va qualificar de trobada “llarga i sincera”.

Nova reunió, a Barcelona

De cara al futur, els presidents van acordar que no volien que hi hagués cap “curtcircuit de la comunicació”, segons la vicepresidenta, i això es va concretar en la invitació que Torra va fer a Sánchez, i que el president espanyol va acceptar, per tenir una segona trobada, aquest cop a Barcelona, per seguir avançant en el diàleg. Serà, previsiblement, a la tardor, i servirà per fer balanç dels primers acords que ahir sí que es van concretar, com la reactivació de les comissions bilaterals previstes a l’Estatut. “Som el govern que es preocupa per tots els catalans, votin el que votin”, va afirmar Calvo, que va recordar que aquestes comissions estaven bloquejades des del 2011 per la negativa del govern de Rajoy a reunir-les i a avançar en les cessions competencials previstes en el text estatutari. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, presidirà la Comissió per la part espanyola, mentre que Ernest Maragall ho farà en representació de la Generalitat.

A la reunió també es va tractar l’aixecament de les impugnacions a les lleis socials catalanes imposades pel govern del PP, que en molts casos paralitzen lleis que són al programa del PSOE. “Estem disposats a aixecar aquests vetos”, va concloure la vicepresidenta espanyola. I en un intent de trobar terreny comú, Torra va oferir a Sánchez col·laboració en les lleis de memòria històrica i en la lluita contra la impunitat del feixisme, aspecte en què tots dos sí que van mostrar sintonia.

En resum, fonts de la Moncloa deien ahir que la trobada havia anat “més bé del que s’esperava”, uns termes similars als que va utilitzar el president de la Generalitat. Sánchez, que havia arribat a titllar Torra de “xenòfob” i “el Le Pen espanyol” va quedar sorprès, segons un estret col·laborador seu, de l’amabilitat del president de la Generalitat.

La relació entre els governs canvia de to més per les ganes d’entendre’s que per l’entesa de fons.