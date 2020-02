Sánchez accepta reunir la taula de diàleg dimecres 26 a la tarda

L'etapa de diàleg polític entre el govern espanyol i la Generalitat ha arrencat amb polèmica sobre la data en què ambdues institucions haurien de trobar-se. Després que l'executiu de Pedro Sánchez proposés celebrar la primera reunió de la mesa de negociació el proper dilluns 24 a La Moncloa, Torra ha enviat una carta al president socialista lamentant que "el diàleg no comenci amb bon peu", descartant fer la reunió dilluns per "motius personals i d'agenda" i recriminant-li que fes pública una data no consensuada. A més, li proposava altres dies per trobar-se, com el divendres 21, el diumenge 23 o el 26, 27 i 28 de febrer. Finalment, Sánchez ha acceptat la contraoferta i, en un comunicat, ha proposat el proper dimecres dia 26 a la tarda per reunir-se.

En paral·lel, Torra està reunit en aquests moments amb el vicepresident Pere Aragonès (que el passat dimarts ja s'havien emplaçat a trobar-se) per abordar la mesa de diàleg, segons ha avançat l'ACN i confirmat l'ARA. Entre altres coses tractaran la composició de la mesa, que el president la vol obrir més enllà del Govern. L'equip tècnic que manté la interloció amb La Moncloa ja està nomenat, amb membres de JxCat i ERC.

Torra havia retret a Sánchez en la missiva que fes la proposta a través dels mitjans de comunicació. "No és la maneta de mostrar que es vol un diàleg honest i fructífer", ha dit. "Vós i jo vam quedar a la reunió del Palau de la Generalitat que la data, així com el lloc de la reunió i l'ordre del dia, es fixaria a través d'uns equips tècnics designats per tots dos", assevera en l'escrit: "Estem en disposició de fixar aquestes qüestions com més aviat millor". "Per raons personals i de la meva agenda, que el meu gabinet ja va comunicar al vostre abans de fer pública la proposta del 24 de febrer, aquest dia no és possible fer la primera trobada", insisteix: "Em va sorprendre que anunciéssiu públicament una proposta feta 20 minuts abans al meu equip".

Amb tot, tot i que dimarts passat la portaveu de l'executiu i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que no era una "prioritat" fer la reunió al mes del febrer ("no ens apressa" la qüestió de la data, va dir), l'executiu ha proposat a Sánchez dates properes. Sobre el contingut de la reunió, Torra ha avançat a Sánchez en l'escrit que la delegació catalana vol tractar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió, així com l'establiment d'un "calendari de treball", un "sistema de validació i proposta de mediació internacional" i el "reconeixement de totes les parts en conflicte, incloses la presó i l'exili".

El ministre Manuel Castells, la veu dels comuns a la mesa

El ministre d'Universitats Manuel Castells serà un dels integrants de la mesa de diàleg entre governs prevista en els propers dies, tal com ha avançat La Ser i ha confirmat l'ARA. Castells forma part de l'executiu a proposta d'Unides Podem i, concretament, dels comuns, que es veuran representats d'aquesta manera en les trobades. Catedràtic de sociologia, Castells va guanyar visibilitat durant les mobilitzacions del 15-M, i va donar suport a Ada Colau en la seva arribada a l'Ajuntament de Barcelona.

"Assumim que som els que acompanyem el govern i tenim la posició de minoría", ha dit el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, en declaracions a La Ser. "La proposta de Castells no serà la dels comuns, sinó la del govern", ha especificat. Sobre la carta de Torra, ha insistit que "quan es fa la proposta de data és perquè tots els membres de la mesa estan disponibles", i ha lamentat que "sembla", segons la carta, que Torra "vulgui anar per davant amb les coses en desacord per intentar que descarrili com abans millor". "L'important és que ens reunim i hem d'estar per damunt del ball de dates", ha explicat: "Torra critica que proposem una data a través dels mitjans i ell fa el mateix".