Torra celebra la decisió de Schleswig-Holstein perquè demostra els "enganys i mentides" de la causa judicial

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat la decisió de la justícia alemanya d' acceptar l'extradició de Carles Puigdemont només per un suposat delicte de malversació. "Gran notícia!", ha reaccionat a Twitter el cap del Govern, argumentant que el fet que es descarti la rebel·lió demostra els "enganys i mentides" d'una causa judicial "que mai no s'hauria d'haver iniciat". Serà a Europa on guanyarem", ha conclòs Torra.

Minuts més tard, després de visitar els líders independentistes empresonats a Lledoners, ha afegit que aquest dijous ha "canviat l'estat de situació d'aquest procés judicial" perquè "ha caigut el relat fictici" de l'Estat i s'ha posat de manifest "com jutja Europa i com Espanya pretén jutjar" . "Puigdemont no serè extradit per un delicte de rebel·lió. Avui més que mai fem un clam per la llibertat dels nostres presos polítics, perquè és una injustícia i indecència que continuïn a presó [...] No entenem què espera Espanya a alliberar els nostres polítics si no hi ha delicte de rebel·lió", ha insistit.

El diputat de JxCat i membre de la mesa Josep Costa ha destacat a Twitter que Puigdemont "seguirà lliure", i en una línia semblant a Torra ha remarcat: "Descartats definitivament la rebel·lió o qualsevol delicte relacionat amb violència. Seguim lluitant per demostrar que no hi ha malversació", ha escrit en un tuit que acaba amb el 'hashtag' #NoSurrender (No a la rendició). Fonts del grup, però, valoren que no es modifiquin les mesures cautelars de Puigdemont i continui en llibertat i que el tribunal alemany descarti rebel·lió i sedició, i remarquen que encara es pot interposar recurs contra la decisió d’extradir-lo per malversació.

Ja en la roda de premsa posterior a la reunió de la mesa, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, acompanyat dels diputats Gemma Geis i Josep Costa, ha definit el que s'ha transmès des dels tribunals alemanys com un "nou episodi que desmunta la tesi embogida de Llarena". Una tesi, ha afegit, elaborada en "col·laboració de la Guàrdia Civil, el Partit Popular i la Fiscalia".



D'aquesta manera, Pujol ha manifestat que "ha caigut allò que reté nou persones a la presó" i que tant els presos com els exiliats "han de poder tornar a Catalunya el més aviat possible". "En un país normal, la setmana vinent els diputats presos seurien els seus escons", ha exposat. En aquest sentit, la diputada Gemma Geis ha argumentat que "no hi ha cap causa jurídica" que acrediti la suspensió dels diputats i que, per tant, "es mantindran ferms". "Serem obedients als drets civils i polítics dels nostres diputats", ha conclòs.



De la seva banda, la germana de Puigdemont, Anna Puigdemont, ha animat a participar a la manifestació de dissabte a Barcelona en suport a presos i exiliats com a resposta a l'anunci de la justícia alemanya: "Com mes massiva sigui la manifestació de dissabte, potser des d'Alemania veuran amb uns altres ulls el que reclamem. Si la gent continua persistint i sortint al carrer, ho tindran en compte". Ha afirmat , a més, que pels familiars són molt important les mobilitzacions perquè mostren "el suport de la gent als empresonats i exiliats i això ens dona molt de suport".

La CUP crida a una "estratègia judicial conjunta"



La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha expressat aquest matí en roda de premsa que la resolució dels tribunals d'Schleswig Holstein "constata que hi ha un procés polític i judicial contra el moviment republicà" i que, per tant, demostra que "no hi ha arguments" per defensar les acusacions de rebel·lió o la sedició. Un "novel·la fictícia" amb què, ha dit, Llarena va "fer dir a les lleis allò que no va passar".



Sànchez també s'ha referit als suposats pactes amb la Fiscalia General de l'Estat que les defenses dels processats podrien estar gestant i ha reivindicat que "la llibertat no es negocia". D'aquesta manera, des de la CUP criden a emprendre una "estratègia judicial conjunta" per part de totes les persones represaliades. "El moviment polític republicà no ha d'optar per sortides individuals", ha matisat. Unes solucions que, ha dit, "representarien una derrota en els plantejaments de lluita" sobiranistes.





Alamany: "És un cop a la via Llarena"

La portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, també veu una bona notícia la decisió del tribunal alemany. En un tuit ha considerat que "és un cop a la via Llarena, impulsada pel PP, que evidencia que la judicialització de la política només comporta bloqueig". I ha afegit: "Cal fer passos per treure tribunals de l'esfera política, per això la Fiscal General ha de retirar acusacions"

Una idea que Alamany ha reiterat aquest matí en roda de premsa, posterior a la reunió de la mesa. "Llarena va inventar-se la violència en mobilitzacions pacífiques per poder justificar una rebel·lió inexistent", ha explicat la portaveu. Per aquest motiu, des dels comuns emplacen la Fiscal General, María José Segarra, així com també al govern socialista de Pedro Sánchez, a "acabar amb la judicialització de la política", una via que, segons ha indicat Alamany, "va iniciar el govern del Partit Popular".