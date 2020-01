L'independentisme assoleix un consens de mínims abans de la reunió Torra-Sánchez

Sense novetats al front. L a cimera del Govern i partits i entitats independentistes que ha tingut lloc avui al Palau de la Generalitat ha servit per consensuar que l’autodeterminació i l'amnistia siguin condicions irrenunciables en el diàleg amb l’Estat, però JxCat, la CUP i l'ANC no han amagat les seves reserves davant la mesa de negociació que han acordat ERC i el PSOE per desencallar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

La reunió, que ha durat dues hores i en què hi han pres part el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, la portaveu Meritxell Budó i membres de JxCat, ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium, a banda de l'exconseller Toni Comín en videoconferència com a representant del Consell per la República, s'ha tancat sense cap acord ni calendari per a futures reunions. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha limitat a dir que volen donar "continuïtat" a aquest espai, però tampoc ha concretat si hi haurà una altra trobada abans de la reunió de Torra amb Sánchez.

La portaveu adjunta de JxCat, Elsa Artadi, ha avalat amb reserves la mesa de diàleg i ha deixat clar que no només ha de tractar temes antirepressius, sinó que ha de permetre avançar en l'exercici del dret a l’autodeterminació. Uns requisits que no creu que ara per ara es compleixin. "El president Sánchez ha dit diverses vegades que el debat s'ha de fer dins de la Constitució i que s'ha de poder parlar de tot i no podem seguir alimentant que Sánchez és dialogant, perquè ja existeixen altres espais bilaterals com la conferència de presidents per abordar les qüestions que no se centren en la resolució del conflicte polític".

Més contundent ha estat la CUP. El diputat Carles Riera ha subratllat que "la mesa no és un marc de la resolució del conflicte, sinó de diàleg i de negociació fruit d’un acord per a la investidura entre ERC i PSOE", i ha advertit: "La resolució democràtica serà quan forcem l’Estat a negociar el referèndum i l’amnistia". "Veiem aquesta trobada amb total escepticisme perquè no és un marc resolutiu del conflicte", ha sentenciat abans de r eiterar la seva proposta d’impulsar un gran acord nacional per " crear les condicions objectives per forçar un referèndum amb mobilització social, desobediència civil i obediència a la sobirania popular". De fet, els cupaires han avisat que no assistiran a la següent reunió si existeix la temptació de transitar cap a una nova reforma estatutària.

L'ANC tampoc ha amagat els seus dubtes sobre l'èxit de la mesa de diàleg, tot i donar suport a les converses entre els dos governs. El seu vicepresident, Pep Cruanyes, ha deixat clar que "els presos no poden condicionar aquesta negociació" i ha avisat que "mentre la repressió segueixi, aquesta negociació no podrà tirar endavant". Per aquest motiu, ha defensat la necessitat d'"enfortir la mobilització popular amb accions no violentes i de desobediència perquè és el que ens ha permès avançar". Òmnium ha declinat comparèixer perquè considera que "la discreció és imprescindible" per definir una estratègia conjunta per negociar amb l’Estat. L'entitat, de fet, així ho ha traslladat a la resta de participants durant la trobada.

Davant les crítiques de JxCat i la CUP, l a portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat la necessitat de reprendre el diàleg. " No volem renunciar a cap via per trobar una solució democràtica al conflicte", ha afirmat la dirigent republicana, que ha destacat que l'acord subscrit per l’autodeterminació i l'amnistia no és "de màxims ni de mínims", sinó l'únic possible perquè ho comparteix àmpliament la societat catalana. Els republicans, que han valorat molt positivament la trobada per "refer la unitat estratègica i avançar cap a la independència", no amaguen l'"escepticisme" cap als resultats que es poden obtenir de l'acord d'investidura.



L'esborrany que ERC ha portat a la cimera i que ha avançat l'ACN constata, en qualsevol cas, que seure en una mesa de negociació "no sotmesa a les limitacions constitucionals amb els dos governs com a interlocutors d’igual a igual ha de representar, necessàriament, la fi de la via repressiva i l’inici de la via política". En aquest sentit, els republicans consideren que l'acord d'investidura és una "oportunitat" que cal saber aprofitar: "Ens sobrarien els motius per no haver-nos ni assegut, ni plantejar-nos facilitar la investidura", però hem prioritzat la responsabilitat i construir una mesa de negociació que ens porti a votar sobre el nostre futur polític", conclou l'esborrany.