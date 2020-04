Torra demana als ajuntaments un front comú per exigir a Sánchez reformes econòmiques

Una "sòlida aliança" entre la Generalitat i els ajuntaments catalans per exigir reformes econòmiques immediates a l'Estat per poder combatre el covid-19 i les seves conseqüències. Aquesta és la proposta que ha fet aquest dissabte el president del Govern, Quim Torra, als 947 municipis de Catalunya, a través d'una carta que ha fet arribar a tots els alcaldes.

Quines reformes? En la missiva, Torra entra en detalls. Proposa que el govern espanyol permeti als ens locals invertir els seus superàvits pressupostaris per dedicar-los a polítiques socials i promoció de l'economia local. En concret, el president reclama la suspensió de la regla de la despesa, la flexibilització de la llei de contractació pública i la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). És a dir, relaxar tots els instruments actuals de control financer a la Generalitat i als ajuntaments perquè puguin dedicar més recursos als estralls generats pel covid-19 "injectant liquiditat econòmica al servei de la funció social".

La tesi del president és que a la crisi sanitària li queden encara molts capítols però tard o d'hora passarà i, quan això sigui així, s'haurà de bregar amb una crisi econòmica i social que exigirà la col·laboració sense treva de totes les administracions. "Compto amb vós –diu Torra als alcaldes– per a l'enfortiment d'aquesta aliança institucional que, sens dubte, ens permetrà superar aquesta brutal crisi sanitària i ajudar a alleugerir el patiment dels ciutadans", conclou la carta.

Amb aquest escrit, la Generalitat busca sumar aliats en la lluita que fa dies que ha iniciat per reclamar al govern espanyol rebaixar les exigències de control pressupostari a les autonomies. Dijous mateix Torra ja va exigir-li a Sánchez dos o tres punts més de marge de dèficit per a la Generalitat per disposar de recursos extraordinaris per afrontar la crisi. El finançament dels ens locals sempre ha sigut una qüestió controvertida. Fa anys que el Parlament intenta, sense èxit, aprovar una llei pròpia sobre el qüestió. El problema de fons és que molts municipis es queixen que no estan ben finançats malgrat ser, la majoria de vegades, la primera administració a la qual els ciutadans recorren per trobar solucions.

Reconeixement i neguit

Torra també fa servir la carta per a altres qüestions relatives al covid-19. En primer lloc, per assegurar-los que és conscient del "neguit" dels alcaldes pel que fa a qüestions com la "informació sobre contagis i defuncions" i la gestió de les residències. Per tot plegat, els expressa també el "profund respecte" de la Generalitat cap els consistoris com a "pilar bàsic de l'arquitectura institucional". Si és que no ho ha fet ja, aviat començarà la batalla de totes les administracions per tenir més marge pressupostari per afrontar la crisi i, en aquest contenciós, a la Generalitat li agradaria comptar amb el suport de tots els ajuntaments.