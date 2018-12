Torra mostra el seu suport a la vaga de fam dels presos polítics i denuncia que "s'està aplicant el dret penal com a venjança"

"Vull expressar tota la meva solidaritat i el meu suport a la denúncia que fan tots els presos polítics i també als que avui han començat la vaga de fam". Així s'ha manifestat el president de la Generalitat, Quim Torra, a través d'un comunicat on afirma que "vull fer costat a la vaga de fam que han començat avui alguns presos polítics", en referència a l'anunci que han fet en aquest sentit Jordi Sànchez i Jordi Turull des de la presó de Lledoners per protestar per la dilació amb què el Tribunal Constitucional està actuant en el seu cas, cosa que els impedeix acudir a la justícia europea.

Torra considera que "es tracta d'una mesura contundent i dràstica perquè ens trobem davant de la vulneració completa dels drets de ciutadania, dels drets civils i polítics, i del respecte pel marc legal de què s'ha dotat el mateix estat espanyol". El president denuncia que el "Tribunal Constitucional continua dilatant el procés de recurs dels presos polítics contra la seva presó preventiva perquè saben que és un pas previ a un recurs superior als tribunals europeus". En aquest sentit recorda que, arran dels últims escàndols que han afectat la judicatura, "la imatge i el prestigi de la justícia espanyola han tocat fons entre la comunitat internacional".

El president de la Generalitat insisteix que "s'està aplicant el dret penal com a venjança, establint una legalitat 'ad hoc' per atacar la dissidència política". I acaba adreçant-se als presos: "Els envio la més forta de les abraçades sabent que em tenen al seu costat per a tot, com també hi tenen aquells que estimen la democràcia, la justícia i la llibertat".

Al seu torn, el vicepresident, Pere Aragonès, també ha expressat el suport a Sànchez i Turull. "Estem davant un delicte inventat, un tribunal no imparcial i un TC que bloqueja la protecció del TEDH", ha denunciat. Afegeix que "persistirem fins a la llibertat de tots els presos i preses polítiques i els exiliats i exiliades fins assolir la independència". També ha criticat, en declaracions a TV3 recollides per Europa Press, que sigui el govern espanyol qui surti en defensa del poder judicial: "Demostra que la separació de poders no existeix".

Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també ha expressat el suport als seus companys de files i ha denunciat el que considera una "vergonya" de l'estat espanyol.

"Avui Sànchez i Turull han anunciat una vaga de fam per denunciar la greu vulneració dels seus drets amb el bloqueig deliberat i contrari a l'estat de dret que està fent el Tribunal Constitucional. Vergonya d'estat espanyol", ha dit.

Reaccions de suport

Òmnium, a través d'un comunicat, ha secundat la denúncia que fan els presos polítics: "És inacceptable que aquest tribunal bloquegi d’aquesta manera l’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans". Jordi Cuixart, president de l'entitat, recorda que la renúncia al dret a l'autodeterminació "no és una opció" i que l'objectiu dels presos no és la llibertat provisional sinó l'absolució. "Sortir en llibertat no és el nostre objectiu, sinó que el nostre objectiu és l'absolució de tots els càrrecs i la resolució política del conflicte entre Catalunya i l’Estat", expressa en el comunicat.

Des de JxCat, a través d'un comunicat, han mostrat tot el "respecte i suport a aquesta decisió valenta i meditada" de Sànchez i Turull. El grup parlamentari ha convocat de forma extraordinària els diputats aquesta tarda per expressar el suport i abordar les mesures de protesta empreses pels empresonats del seu grup. El portaveu de JxCat, Albert Batet, mostra "tot el respecte per aquesta mesura de protesta que han decidit dur a terme des de la presó per la vulneració constant dels seus drets civils i polítics" i afirma que "cal seguir fent accions per denunciar la vulneració de drets".

Suport dels presos polítics

Els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn han expressat el suport als seus companys de presó a través de Twitter. Mentre que Jordi Cuixart també ha secundat la denúncia en relació al "bloqueig" que consideren que està exercint el Tribunal Constitucional en l'accés a la justícia europea.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha expressat suport a l'acció que han emprès Jordi Sànchez i Jordi Turull. A través d'un tuit ha assegurat que "bloquejar recursos per impedir l'actuació dels tribunals europeus és un abús inadmissible. Un TC que actua d'aquesta manera està posant en perill els drets de tota la ciutadania", ha expressat.

També el PDECat ha expressat en un comunicat el suport a Sànchez i Turull. "Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties", explica el comunicat. La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, en declaracions des de Viladecans, s'ha preguntat "què més ha de passar perquè el PSC, el PSOE, el PP i Ciutadans segueixin encobrint" els magistrats del Tribunal Constitucional.