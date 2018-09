Torra crida a fer "una marxa" pels drets civils del país i pel dret a l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest diumenge a fer una marxa pels drets civils i nacionals del país i pel dret a l'autodeterminació. En l'acte d'homenatge als 50 anys de l'exconseller empresonat Josep Rull a Terrassa, Torra ha avançat el contingut de compareixença prevista per dimarts i també ha demanat unitat.

"Units, si ho fem guanyarem. No tingueu cap dubte, cap por", ha afirmat. El president de la Generalitat ha apuntat que es guanyarà perquè "estem al costat correcte de la història" i perquè el poble català "no sap fer les coses" d'una altra manera que "pacíficament" i "democràticament". També ha criticat el procés judicial de l'1-O i l'ha qualificat de "farsa". "Aquesta vergonya l'hem de lluitar plegats", ha afirmat.

"Cada minut que els nostres presos son a la presó i no són a casa és una vergonya, cada minut que els exiliats no són a casa és una vergonya i aquesta vergonya l'hem de lluitar junts", ha dit el president. "Si ho fem junts, guanyarem, no tingueu por", ha afegit.

Per felicitar Rull pels seus 50 anys, Torraha fet la següent piulada: "Tens un poble al darrere i una ciutat que t'estima. Que el teu somriure, humanisme i patriotisme ens acompanyin sempre en els dies que vindran".

Per molts anys ⁦ @joseprull⁩ ! Tens un poble al darrere i una ciutat que t’estima. Que el teu somriure, humanisme i patriotisme ens acompanyin sempre en els dies que vindran. A casa t’esperen els teus, amb un ram de ginesta #50anysjoseprull pic.twitter.com/1ooHebK0BD — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 de septiembre de 2018

Durant l'acte, l'esposa de Rull, Meritxell Lluís ha llegit una carta de l'exconseller escrita des de la presó de Lledoners. "Assumim que no tindrem un judici just en un tribunal imparcial, però no ens faran callar", ha escrit, "l'única sentència justa és l'absolució, simplement perquè no hem comès cap delicte".