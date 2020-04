Torra demana un confinament total fins a finals d'abril i alerta del risc de rebrot del virus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dijous que el confinament total s'allargui fins a finals d'abril, i ha explicat que així ho han sol·licitat al govern de Pedro Sánchez, després d'advertir del risc d'un rebrot del coronavirus. "Aquesta situació s'ha de mantenir perquè els experts aconsellen que aquests quinze dies seguim amb un confinament total. Sortir d'aquest estat és una temeritat. No ens podem equivocar. Un segon rebrot el pagaríem molt car", ha alertat en una entrevista a RAC1. Torra ha criticat el discurs d'avui de Sánchez, que ha assegurat que el virus està controlat, perquè creu que es pot tornar a propagar.

Després de demanar sentit comú i planificació, ha assegurat que és difícil plantejar-se un inici del desconfinament, com ha apuntat el govern espanyol, sense una política de tests massius a la població: "I no tenim aquests tests, no han arribat. Només ens n'han arribat 180.000 de Madrid, nosaltres en vam comprar 44.000 i la Diputació 150.000". El president ha reconegut que el marge d'autonomia real que té la Generalitat és limitat en aquesta crisi, però que tenen "autoritat moral" per advertir que "molt pitjor que un confinament és un doble confinament". "Esperem que la seva resposta segueixi criteris mèdics", ha afirmat després de recordar que també ho han demanat les Illes Balears i Castella-la Manxa. De fet, ha alertat: "Si tornen a treballar 900.000 treballadors a Catalunya dilluns, com s'ha calculat, sense garantir-ne la seguretat, podem patir un nou pic". Torra ha defensat un desconfinament gradual, per territoris i franges d'edat, un cop passi el període de risc, però que ara sigui obligatori l'ús de mascaretes i guants a l'hora de sortir al carrer.

"Ens vam trobar d'un dia per l'altre amb un estat d'alarma i amb una centralització imposada de competències, però el 90% del material sanitari l'hem comprat nosaltres", ha denunciat per defensar-se de les crítiques per no haver previst abans la compra de material. Així, ha lamentat que el Govern s'hagi hagut de buscar la vida per aconseguir material sanitari. "Si no ens espavilàvem no arribava res", ha denunciat el president, que ha qualificat la situació de "desgavell". "Ara tenim l'estoc suficient per cobrir els nostres professionals, i les farmàcies disposaran de 14 milions de mascaretes en les pròximes setmanes", ha anunciat.

Torra ha admès que no el consolava que hagi mort més gent a les residències de Madrid que no pas a Catalunya. El cap de l'executiu ha afirmat que Salut n'ha assumit el control per capgirar la situació. "Caldrà estudiar tot el que hem fet, però tots els consellers tenen el meu suport", ha deixat clar, per afirmar que no es planteja demanar la dimissió del conseller de Treball, Chakir El Homrani.

Insta les policies locals a blindar els accessos als municipis

El president ha criticat avui la gent que se'n va per Setmana Santa. "M'enerva perquè no podem posar un mosso darrere de cada família", ha denunciat. "Posen en perill la seva família i la comarca on van, perquè els hospitals comarcals poden donar servei únicament a la població que hi viu", ha dit mentre esperonava les policies locals a fer controls per blindar els accessos als municipis. Torra ha defensat mantenir el confinament perquè "és la millor vacuna contra el coronavirus", tot i reconèixer els costos que implica. "Hem doblat les UCI, però el 87% de llits i respiradors estan ocupats", ha avisat.

Torra ha apuntat: "Els pressupostos actuals no serveixen, però ens donen un marc per fer modificacions posteriors o poder pagar les despeses sanitàries a què hem de fer front". En una entrevista a RAC1, el cap de l'executiu ha afirmat: "Ara mateix la legislatura és com podem salvar una vida". I ha destacat que no es planteja la data dels pròxims comicis. Sobre l'advertiment del Suprem a les juntes de tractament de les presons, Torra ha reiterat que posava en evidència una cosa: "Si volem justícia, hem d'anar a Europa".

D'altra banda, el president ha assegurat que ningú li ha explicat res sobre la voluntat del president espanyol, Pedro Sánchez, d'impulsar uns nous Pactes de la Moncloa arran de la crisi del coronavirus. "No en tinc ni idea, ningú m'ha explicat res. No sé si aquests pactes són perquè puguem discutir sobre el dret a l'autodeterminació o sobre la recentralització de l'Estat. No sé de què volen anar", ha recalcat en l'entrevista.