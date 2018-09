Torra reclama "sancions immediates" pels nous missatges de jutges del CGPJ contra l'independentisme

El president Quim Torra ha tornat avui a exigir que el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dimiteixi després que 'Eldiario.es' i 'Elmon.cat' hagin donat a conèixer noves informacions del xat intern de magistrats i jutges d'aquesta institució en què es lamenta que el tribunal alemany de Schleswig-Holstein no extradís Carles Puigdemont i es compara la sentència amb el cas d'una violació, que pot ser tipificat de manera diferent en funció del país: "Ens refermem en la declaració d’ahir: dimissió del president del Consell del Poder Judicial; sancions immediates i investigació de la fiscalia; alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats i arxivament de totes les causes; denúncia a la UE", ha anotat Torra al seu compte de Twitter.

En l’intent d’explicar la decisió de Schleswig-Holstein, un jutge diu que el delicte "està tipificat de manera diferent a Alemanya que a Espanya" amb un exemple més que desafortunat: "Seria el mateix que, per exemple, si en un delicte de violació no s’hagués introduït el penis sinó un objecte a la vagina de la violada. A Espanya això és violació, però hi ha països en els quals no és delicte de violació. Però això no significa que l’abusador sexual no sigui un fill de puta, encara que no pogués ser extradit".

L’argumentació per rebutjar l’extradició de l’expresident no agrada a la majoria dels membres de la judicatura espanyola que participen en la conversa, ja que consideren que Alemanya va massa enllà en la decisió. "Els jutges alemanys s’haurien d’haver limitar a examinar la correspondència entre els elements del nostre delicte de rebel·lió i el seu d’alta traïció", critica una magistrada, que recorda que "la filosofia de la cooperació internacional penal, com a mínim en el marc de l’euroordre, respon al principi de confiança mútua, no de desconfiança, com sembla que està passant".

Davant de la revelació d'aquests nous missatges, Torra, com ja va fer ahir quan va manifestar en una compareixença al Palau de la Generalitat en què va sentenciar que “la poca confiança que pogués quedar en la justícia espanyola avui s’ha trencat definitivament", reclama que s'obri una investigació urgent per depurar responsabilitats.