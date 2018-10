Torra: "En algun moment haurem de dir prou i aquest moment està a punt d'arribar"

"En algun moment haurem de dir prou i aquest moment està a punt d'arribar". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat que l'independentisme respondrà un cop es coneguin les sentències del judici als líders independentistes. Unes sentències que Torra considera que s'hauran d'afrontar amb "la força i el coratge" del 3 d'octubre. El president de la Generalitat ha enviat aquest missatge des del Tarròs -a Tornabous-, el poble natal de l'expresident Lluís Companys, on ha participat en l'acte per commemorar els 78 anys del seu afusellament.

En aquest sentit, en el discurs que ha ofert a l'acte institucional, recollit per l'ACN, Torra ha fet referència al fet que demà dimarts es complirà el primer aniversari que els Jordis són a la presó, un situació que considera que "avergonyeix" i que assegura que no es pot "tolerar més". Així, el president de la Generalitat ha reiterat que no es podran acceptar les sentències dels polítics independentistes i per això ha apel·lat a fer-ne un "nou 1-O" per afrontar les setmanes que vindran amb força i "l'energia elèctrica que va fer sortir de nosaltres el millor que tenim, que és el compromís amb aquesta terra, la solidaritat i la fraternitat".

Segons el president, cal que en les pròximes setmanes, aquesta "fraternitat" porti el poble de Catalunya a enfrontar-se al moment que vindrà, amb la mateixa "solidaritat" i amb els valors republicans de Lluís Companys "perquè avui sabem que la seva idea de República és la mateixa que la idea per la qual lluitem nosaltres".

Retreu a l'Estat que no hagi demanat perdó pels crims del franquisme

En l'acte, Torra també ha retret a l'Estat que encara no hagi demanat perdó pels crims del franquisme. Per al president de la Generalitat això no es pot "ni permetre ni tolerar" i ha lamentat viure en un estat que no ha condemnat el franquisme, que encara té "reductes" en les seves estructures i que per això els catalans lluiten de manera pacífica i democràtica per la República Catalana. Torra ha assegurat que Catalunya ha anat "endreçant" la memòria històrica investigant les fosses comunes i certificant la nul·litat dels judicis franquistes.

El president Quim Torra ha estat el primer cap de l'executiu a participar en l'homenatge al president Companys al seu poble natal. Abans de l'acte ha visitat la casa pairal de la família Companys acompanyat del seu renebot, Josep Companys, i la seva mare. A l'acte institucional hi havia la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, entre altres autoritats locals i un nombrós públic que s'ha concentrat a l'espai on hi ha l'estàtua que ret homenatge al president afusellat pel feixisme.