Torra presentarà l’inventari dels efectes del 155 a l’octubre

Set mesos de 155. Quines conseqüències ha tingut per a l’autogovern? Quin ha sigut el departament més afectat? Quines decisions va prendre el ministeri en nom de la Generalitat? Amb quin cost? A totes aquestes preguntes busca resposta el Comissionat de la Presidència per al Desenvolupament de l’Autogovern, col·loquialment conegut com a comissionat del 155, que lidera Pau Villòria i que té fins a l’octubre per presentar un inventari sobre els efectes de la intervenció de la Generalitat. Segons expliquen fonts del Govern, el president Quim Torra té previst tenir l’informe enllestit a principis d’octubre -al voltant del debat de política general que se celebrarà el 2, 3 i 4 d’aquell mes- per donar compte del que va significar el 155 per a l’executiu cessat.

Fins aleshores, la feina del comissionat passarà per recopilar informació de tots els departaments i presentar un inventari de tot el que es va decidir durant la intervenció del 155, el que va quedar encallat -en aquest àmbit el gruix més gran són les subvencions, tot i que també hi ha projectes legislatius que van decaure-, els cessaments i el cost per a les arques de la Generalitat que han significat el tancament i la reobertura d’organismes, entre altres coses. Tot això, segons expliquen des de Presidència, anirà acompanyat d’un pla per revertir-ne els efectes, amb un calendari i també una quantificació econòmica.

Per elaborar aquest treball, el comissionat ja s’ha posat en contacte amb els responsables de tots els departaments, ja que serà des d’aquestes unitats que es recollirà tota la informació. Fonts del Govern recorden que organismes com el Síndic de Greuges, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern o l’associació de treballadors públics Servidors.cat han fet també una tasca de recopilació de la informació, però afirmen que la font per elaborar el treball seran els departaments. És per aquest motiu que el president Torra va convidar Villòria a participar per primer cop en la reunió del consell executiu el 24 de juliol -el seu rang de viceconseller li permet participar-hi com a convidat- per posar en coneixement de tots els membres del Govern la tasca que farà en aquests dos mesos. Segons fonts de l’executiu, Villòria ha marcat en vermell al calendari la data del 10 de setembre perquè tots els departaments de la Generalitat entreguin al comissionat del 155 la informació sobre com la tutela de la Moncloa va afectar totes les àrees.

Entre les decisions de més transcendència i que el Govern té presents hi ha la liquidació del Diplocat -que l’última setmana de juliol el Govern va aconseguir revertir i engegar de nou-, el tancament de totes les delegacions a l’exterior -ara el conseller Ernest Maragall preveu reobrir totes les que hi havia fa sis mesos i, a més, incrementar-ne el nombre-, o la fi d’un dels programes clau de la Hisenda catalana, que consistia a fer que les entitats del sector públic de la Generalitat paguessin els impostos a l’Estat a través de l’Agència Tributària de Catalunya. Ara bé, malgrat que fonts del Govern afirmen que un dels departaments més castigats pel 155 va ser Exteriors -en separen la intervenció econòmica de Vicepresidència perquè va arribar abans-, també remarquen que Interior va ser l’únic departament en el qual l’Estat va nomenar un secretari general del ministeri (Juan Antonio Puigserver) i que van canviar el comandament amb el cessament de Josep Lluís Trapero.

Tot i que fonts del Govern posen en valor la tasca que ha de fer el comissionat del 155 fins a l’octubre -volen que l’inventari sigui “irrefutable” perquè la intenció és fer un recull dels fets-, també admeten que el comissionat prendrà una altra forma a mesura que avanci la legislatura. De fet, per això remarquen que es va batejar com a Comissionat per al Desenvolupament de l’Autogovern. En aquest sentit, les mateixes fonts apunten que pot tenir una tasca de “coordinació” per posar en marxa tot el que es desencalli en les comissions bilaterals Estat-Generalitat.

Les suspensions del TC

Un dels primers exemples d’això creuen que serà l’aixecament de les suspensions del Tribunal Constitucional de les lleis socials aprovades a l’anterior legislatura. És aquest, de fet, un dels resultats de la primera reunió del president Torra amb el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid. Tampoc descarten estudiar quins són els marges que dona ara per ara el “desplegament de l’Estatut”. Sigui com sigui, la batalla del 155 seguirà als tribunals. Paral·lelament a la denúncia política i al pla per retornar al “punt de partida”, la Generalitat també batallarà al Constitucional per demostrar la seva tesi: que el govern del PP va anar més enllà dels límits de la Constitució amb la intervenció del mes d’octubre.

Els vessants en què treballa el comissionat del 155

Cost econòmic

El comissionat del 155 vol quantificar econòmicament el cost per a les arques de la intervenció de l’autogovern. Un dels exemples és el tancament de les delegacions a l’exterior, amb un cost de 485.000 euros.

Normes i cessaments

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern ha elaborat un informe sobre les actuacions de l’Estat en substitució de la Generalitat, entre les quals hi ha la renovació dels concerts educatius, l’aprovació d’ajuts en agricultura o la transposició de directives europees que afecten les competències de la Generalitat. El Govern també té comptabilitzats 259 càrrecs destituïts.

Pla de xoc

Un cop recollits els efectes del 155, el comissionat elaborarà un pla de xoc per revertir les conseqüències de la intervenció de la Generalitat i retornar, com a mínim, a la situació anterior de l’aplicació d’aquest article.