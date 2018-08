Torra veu "raonable" aparcar la República si el govern espanyol proposa un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, veu "raonable" aparcar el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República de la tardor passada si el govern espanyol proposa celebrar una votació sobre la independència de Catalunya. "El govern espanyol hauria de donar una resposta, perquè volem autodeterminar-nos. De fet, ens vam autodeterminar l'1 d'octubre, però podem negociar aquest referèndum i la declaració d'independència del 27 d'octubre", ha explicat en una entrevista a la cadena RT.

Entrevistat per l'ex primer ministre escocès Alex Salmond, ha demanat fets al govern de Pedro Sánchez i ha reiterat que el Govern està disposat a "parlar de tot". Sobre la seva primera reunió amb Sánchez al juliol, ha celebrat que poguessin asseure's "junts al voltant d'una taula i parlar de tot", un fet que considera un bon començament per resoldre la situació política catalana. De tota manera, ha assegurat que "per als catalans és el mateix tenir el senyor Sánchez que el senyor Rajoy". Per aquest motiu, ha emplaçat el líder socialista a demostrar que es pot actuar diferent de com ho va fer el PP.

Torra ha defensat que en les últimes tres eleccions al Parlament han obtingut majoria de formacions independentistes: "La gent ha expressant el seu suport a la idea de la República Catalana i aquest és l'objectiu del nostre Govern, continuar endavant amb el que la gent ens demana fer". D'aquesta manera, ha assegurat comptar amb un mandat democràtic procedent de les eleccions del 21 de desembre, en les quals "els votants van votar polítics que continuaven el procés que va començar fa cinc o sis anys".

Torra ha tornat a lamentar que segueixin empresonats els líders independentistes investigats i ha recordat que els membres de l'anterior Govern que es van traslladar a l'estranger són lliures per moure's "per tot Europa excepte per Espanya" en haver-se denegat la seva extradició per una presumpte rebel·lió. "És l'opinió de la justícia alemanya, la justícia suïssa, la justícia de Bèlgica i la d'Escòcia. Veiem com en quatre països d'Europa la justícia va en una direcció i a Espanya va justament en la direcció contrària. Qui té raó, ¿Europa o Espanya?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha reiterat que la llibertat dels presos no és negociable: "D'alguna manera estaríem admetent que estan a la presó per algun motiu".