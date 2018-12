Torra reclama a Sánchez un diàleg "sincer" que vagi al fons del conflicte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat que s'ha d'apostar pel "diàleg", sempre que sigui "sincer" i serveixi per tendir ponts i per anar al fins del conflicte. Així ho ha explicat des de Sabadell, on ha participat en la 68a Nit de Santa Llúcia. Torra ha insistit en defensar que la solució passa "per les urnes" i per defensar valors com "la justícia, la democràcia i la pau". I, tot i les polèmiques que l'han envoltat darrerament, ha demanat "confiança" a la ciutadania tant a ell com als líders independentistes que són avui a la presó "per haver estat fidels als seus compromisos".

El cap de l'executiu també ha negat que a Catalunya hi hagi avui un problema de convivència: "El problema és de democràcia i de justícia". A més, ha remarcat que el relat de la violència de l'independentisme és "fictici" i, parafrasejant al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -al que ha visitat aquest divendres a la presó de Lledoners- ha dit que la situació s'ha de combatre "amb determinació i sense por".