Torra recorda Puigdemont en la seva primera visita institucional a Girona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha realitzat aquest diumenge la seva primera visita oficial a Girona, on ha escrit en el llibre d'honor de la ciutat: "Avui, més que mai, record emocionat al nostre president Carles Puigdemont, exalcalde de Girona, a l'exili, com tants altres compatriotes ".

Torra també ha assegurat que Girona "s'alça avui com un centre de coneixement, de cultura, de serveis i, també, de llibertat. Girona és avui una de les ciutats capdavanteres del país" i ha afegit que sempre ha estimat molt a aquest municipi , ha informat l'Ajuntament en un comunicat

"Gràcies per la seva fidelitat al país i per estar sempre a l'avantguarda de les nostres llibertats", ha continuat Torra, que també ha tingut unes paraules per als presos sobiranistes, als qui ha dit que no pararan fins que no siguin lliures.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha rebut a Torra a l'Ajuntament i, tot i que inicialment estava previst que seguissin junts la Diada Castellera de les Fires de Sant Narcís, a causa de la suspensió per la pluja, han recorregut la ciutat i han visitat la 57a Fira de mostres.

Els han acompanyat el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, i diversos regidors de l'equip de govern municipal.