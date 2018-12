Torra es reuneix amb Buch durant dues hores i mitja al Palau de Pedralbes sense anunciar canvis als Mossos

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'han reunit durant dues hores i mitja aquest diumenge al Palau de Pedralbes per abordar la polèmica sorgida arran de les càrregues policials de dijous passat. Els han acompanyat també el secretari general d'Interior i el director general dels Mossos d'Esquadra, segons informen fonts de l'executiu. Durant la reunió han visualitzat les imatges de Girona i Terrassa, però, de moment, el Govern no ha anunciat cap decisió.

Divendres, de visita oficial a Eslovènia, Torra va anunciar que diumenge es reuniria amb Buch per analitzar la situació i el conseller d'Interior va explicar als mitjans de comunicació que no li tremolaria el pols si havia de prescindir d'alguns dels agents antiavalots i fins i tot va reconèixer que hi havia policies que s'havien excedit. Les paraules d'un i de l'altre van provocar malestar dins el cos, segons diverses fonts consultades per l'ARA, contràries a què els polítics situïn el focus en els agents de la Brigada Mòbil.