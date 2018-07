Torra es reuneix amb el primer ministre flamenc, que es mostra "preocupat" pels presos i exiliats

El president Quim Torra s'ha reunit aquest dimarts amb el primer ministre de Flandes, Geert Bourgeois, al Palau de la Generalitat. En la trobada, s'han abordat les relacions de cooperació entre Catalunya i Flandes però també l'existència de presos polítics i exiliats.

Bourgeois, en la compareixença conjunta que ha fet amb Torra, s'ha mostrat preocupat per la situació a l'estat espanyol i ha opinat, expressant "respecte" a la independència judicial, que no s'entén com pot ser alguns països de la Unió Europea hagin decidit rebutjar les extradicions per rebel·lió i que, en canvi, la causa a Espanya segueixi endavant. "Ni els presos ni els exiliats van cridar en cap moment a la violència. Sempre han actuat pacíficament", ha expressat el ministre flamenc. "Expresso total respecte per la independència judicial a Espanya, només constato que hi ha diferents maneres de solucionar la incriminació a la UE", ha dit Bourgeois.

És per això que ha celebrat l'inici del diàleg entre la Generalitat i el nou govern espanyol de Pedro Sánchez. A parer seu, la solució només pot venir si les dues parts s'asseuen i parlen.

Al seu torn, el president Torra ha agraït l'acollida de Flandes dels exconsellers exiliats i de l'expresident Carles Puigdemont. I ha aprofitat, altre cop, per reclamar la llibertat "immediata" dels empresonats.