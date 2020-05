Torra trasllada a Sánchez el rebuig del Govern a l'estat d'alarma malgrat el pacte ERC-PSOE

La desunió que regna al Govern ha tingut un nou episodi aquest diumenge. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que "el Govern rebutja la nova pròrroga de l'estat d'alarma". Ho ha fet malgrat que un dels dos socis de l'executiu català, ERC, aquest dissabte va firmar un acord amb el PSOE que facilitarà, precisament, que aquest estat d'alarma es prorrogui 15 dies més, fins a mitjans de juny. Un acord, a més, que van negociar directament Sánchez i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès (ERC).

Torra ha exposat el seu rebuig a l'estat d'alarma en la ja tradicional reunió dels diumenges entre Sánchez i els presidents autonòmics des que va esclatar la pandèmia. La d'avui ha estat la dotzena. Segons fonts del Govern, el president català ha explicat a Sánchez que no li serveix el compromís que la sisena pròrroga serà l'última. Per a ell l'estat d'alarma s'ha d'acabar "demà mateix" per "respecte a les competències" de la Generalitat, que han estat recentralitzades per l'Estat els últims mesos.

Un cop exposades les seves crítiques en genèric, Torra ha fet un llistat de totes les demandes que la Generalitat formula al govern espanyol. En primer lloc, ha reclamat "la necessitat urgentíssima" de disposar de tots els recursos que Espanya i la Unió Europea s'han compromès a aportar per lluitar contra les conseqüències del covid-19. El compromís d'Espanya són 16.000 milions d'euros –a repartir entre totes les comunitats– i el de la Comissió Europea 750.000 milions –a repartir entre tots els estats–. Torra li ha quantificat a Sánchez algunes de les pèrdues que, segons els seus càlculs, tindran sectors estratègics per a Catalunya: 1.000 milions d'euros en l'àmbit de la cultura, 9.200 milions en el del comerç i 15.000 milions en el del turisme.

Encara en matèria econòmica, ha demanat situar el topall del dèficit de la Generalitat en l'1% i no en un "ridícul" 0,2%, ja que això donaria un marge al Govern per endeutar-se en 2.200 milions d'euros. També ha parlat del dèficit fiscal i dels "deutes històrics" del govern espanyol amb Catalunya, com per exemple la disposició addicional tercera de l'Estatut o la manca de finançament de la llei de la dependència.

651x366 Quim Torra participant aquest diumenge en la reunió de Sánchez amb presidents autonòmics / JORDI BEDMAR / GENERALITAT Quim Torra participant aquest diumenge en la reunió de Sánchez amb presidents autonòmics / JORDI BEDMAR / GENERALITAT

Abans d'acabar la seva intervenció, Torra ha fet una última petició significativa: que la Generalitat pugui gestionar l'ingrés mínim vital, l'ajuda que l'Estat va anunciar divendres passat. El PSOE ha pactat amb el PNB que Euskadi i Navarra ho puguin fer a partir del 31 d'octubre, però encara no s'ha concedit fer-ho a cap més comunitat. La intenció del govern espanyol, però, és que ho acabin fent totes les que ho vulguin.

Les discrepàncies entre socis

En el fons, les demandes de Torra i les que plantegen els seus socis, ERC, no són tan diferents. De fet, coincideixen en la majoria de peticions que fan al govern espanyol. Fins i tot algunes de les que ha fet avui Torra, com la de gestionar els fons europeus, surten en l'acord ERC-PSOE. La diferència és que cadascú defensa una estratègia i un tempo diferents. Per a ERC, cal arribar a pactes amb el govern espanyol i el seu acord amb el PSOE garanteix que l'estat d'alarma s'acabarà d'aquí dues setmanes com a molt tard i que el "retorn" de competències començarà abans i tot. Torra, en canvi, s'ha mostrat més reticent a fer una aposta pactista i considera que l'acord entre republicans i socialistes suposa deixar Catalunya en una situació perjudicial 15 dies més.