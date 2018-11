Torra: "A mi el 155 no em traurà de la presidència de la Generalitat. La sobirania recau en el poble català"

El president de la Generalitat, Quim Torra, és aquest dimecres a Euskadi de visita oficial per reunir-se amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, i fer una conferència sobre l'autodeterminació a la qual ha estat convidat per Demokrazia Bai, a Donostia. La jornada, però, ha començat amb una entrevista al programa 'En jake' que presenta el periodista Xabier Lapitz, a EiTB. En aquesta entrevista, i preguntat per la possibilitat d'una caiguda de Pedro Sánchez i una nova suspensió de l'autonomia amb un nou govern del PP i Ciutadans, el president ha dit: "A mi el 155 no em traurà de la presidència de la Generalitat. La sobirania recau en el poble català".

D'aquesta manera, Torra ha tret importància al fet que hi hagi un govern d'un color o un altre a l'Estat, i ha justificat així que els independentistes hagin retirat el seu suport als pressupostos de Pedro Sánchez. "Què ha canviat?", respecte al PP, s'ha preguntat Torra. Ha remarcat que en els últims mesos el PSOE no ha fet cap gest per acabar amb la repressió ni per negociar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "Després del canvi de govern a l'Estat espanyol, no hi ha cap notícia nova, seguim amb presos i exiliats. No ens preocupa l'estabilitat del president Pedro Sánchez", ha assegurat.

També ha matisat que això no és una crítica respecte al que van fer el llavors president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, ja que ells sí que van ser cessats del càrrec i van acatar el 155. Torra ha assegurat que la seva decisió ha permès "internacionalitzar" la causa catalana i ha permès a l'independentisme "explicar-se" a fora.

Rebuig a un referèndum sobre un nou Estatut

Torra també s'ha referit a la reunió que el consell de ministres mantindrà el 21 de desembre a Barcelona. Ha assegurat que va ser una "sorpresa" per a ells, i ha reiterat que no en tenien una comunicació oficial, i ha insistit en la mateixa idea que ahir ja va llançar la portaveu del Govern, Elsa Artadi: "El que els diem és que, si venen, és obvi que es reuneixin amb tot el Govern de Catalunya".

El president ha dit que és partidari del "diàleg" i la "negociació", però a través d'una relació "bilateral". "Volem una relació de bilateralitat entre els dos governs, i que s'afronti d'una vegada per totes el problema polític de Catalunya a través d'una resolució política", ha afirmat. Ara bé, ha rebutjat la possibilitat de fer un referèndum sobre l'Estatut, la proposta que el 12 de desembre Sánchez pretén explicar al Congrés com a solució al conflicte.

"Pedro Sánchez parlava d'un referèndum d'autogovern, però nosaltres el volem d'autodeterminació. Ens sembla una operació que ja vam veure amb el famós 'Apoyaré'. Aquesta pantalla ja l'hem superada", ha dit Torra en al·lusió a l'expresident espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, quan just ahir dimarts feia quinze anys que es va comprometre a respectar l'Estatut que votés el Parlament de Catalunya.

📺 president @QuimTorraiPla a @enjakeETB: "El president @sanchezcastejon parlava d'un referèndum d'autogovern, però nosaltres el volem d'autodeterminació. Ens sembla una operació que ja vam veure amb el famós 'apoyaré'. Aquesta pantalla ja l'hem superada" #TorraEnJake pic.twitter.com/F2Nz1Gdkhn — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 14 de noviembre de 2018

"El 80% dels catalans volen resoldre la situació amb un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat, no volen un nou Estatut", ha conclòs.

Judici just per als presos?

Sobre els presos polítics i els exiliats, el president ha opinat que d'acord amb com ha actuat l'Estat fins ara no tindran un judici just a Espanya. "El judici servirà per acusar l'Estat", ha reiterat, i ha insistit que ell "no podrà acceptar" cap sentència que no sigui l'absolució.

"Els presos no demanaran l'indult perquè votar no és delicte, el delicte és que et peguin per votar. Com poden jutjar-los si els exiliats, jutjats per la justícia europea, estan en llibertat? Sabem que no serà un judici just", ha dit.