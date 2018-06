Torra trenca amb el rei però no el planta a Tarragona

Després de moltes anades i vingudes, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assistir ahir a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, on va coincidir amb el rei Felip VI. Era la primera vegada des de la manifestació de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost passat que es trobaven en un mateix espai el rei, el president de la Generalitat i el president espanyol. Però, com llavors, l’escena va estar marcada per la tensió entre les institucions de l’Estat i la majoria independentista del Parlament. El president va acudir a la cita de Tarragona amb el rei després de participar en les protestes organitzades per l’ANC, Òmnium i els CDR contra la presència del monarca a Tarragona i d’haver anunciat en una declaració solemne des del Palau de la Generalitat que trencava relacions amb la casa reial.

A partir d’ara, ni el president ni cap conseller assistiran a cap acte impulsat per la Corona i Torra ja no és vicepresident de la Fundació Princesa de Girona -va dimitir ahir mateix-, els premis de la qual se celebraran la setmana que ve a Vilablareix perquè l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s’ha negat a cedir locals municipals per acollir l’esdeveniment. Per al Govern, Felip VI s’hauria d’haver disculpat pel discurs del 3 d’octubre -en què asseguren que va avalar la violència policial i el 155- i implicar-se en l’etapa de diàleg a Catalunya acceptant, com a mínim, trobar-se amb el cap de l’executiu aprofitant els Jocs a Tarragona. És per això que ahir, com a símbol del malestar, el president li va entregar en mà els informes del Síndic de Greuges perquè tingui constància de la vulneració de drets a Catalunya i el llibre sobre l’1-O del fotoperiodista Jordi Borràs, Dies que duraran anys (Ara Llibres).

“Avui hi seré. Aquests jocs es fan a Tarragona, a Catalunya, i s’han pagat des del nostre país. Hi serem perquè és casa nostra, no foragitaran el president i el Govern de casa nostra mai més. La presència del monarca no condicionarà les nostres decisions: a Catalunya, manen els catalans”, va afirmar Torra en una declaració institucional a quarts d’una del migdia, tot i que poques hores abans s’havia decantat per plantar el monarca. L’alcalde de Tarragona, Fèlix Ballesteros, va celebrar la l’anunci del president, a qui en tot moment ha agraït el suport de la Generalitat en l’esdeveniment.

Canvi de decisió

Malgrat la contundència del discurs del president, Torra va dubtar fins a última hora sobre si assistir als Jocs. A primera hora del matí, segons va avançar RAC1 i van confirmar a l’ARA fonts oficials del Govern, el president s’havia decantat per plantar el rei Felip VI i no assistir a la inauguració dels Jocs Mediterranis. Tanmateix, la determinació va durar poc. Les mateixes fonts, unes hores més tard, afirmaven que tornava a estar “tot obert”. La diversitat d’opinions a l’entorn més pròxim de Torra i la mobilització de diversos representants de Tarragona en conèixer que plantava el rei van provocar un gir de guió. Segons han explicat fonts coneixedores a l’ARA, durant el matí abans de la declaració institucional prevista a dos quarts d’una del migdia, hi va haver pressions perquè el president acudís als Jocs. “Tarragona és Catalunya”, afirmaven des del territori, i afegien que havien traslladat aquest missatge a Presidència des de primera hora del matí per intentar modificar la decisió del president. De fet, l’assemblea territorial de l’ANC del Tarragonès ha pressionat Elisenda Paluzie al llarg de tota la setmana perquè reclamés a Torra l’assistència als Jocs - segons informa Xavi Tedó -. “L’hem pressionat perquè és un acte de ciutat i Tarragona és una ciutat catalana i com a president hi ha d’assistir”, anoten fonts de l’entitat del territori. Ara bé, segons l’entorn de Paluzie, la presidenta de l’ANC no va fer la gestió amb el president. Dins l’independentisme només la CUP s’havia mostrat clarament en contra de la presència de Torra als Jocs. L’expresident Carles Puigdemont, amb qui Torra va mantenir una trobada a Berlín dijous, també s’havia mostrat partidari de plantar el rei però fonts del seu entorn asseguren a l’ARA que es va voler mantenir al marge de la decisió. D’entrada, Torra compartia la mateixa opinió de Puigdemont però dubtava de com es podria interpretar al territori l’absència del president en un esdeveniment d’aquestes dimensions. Fonts del Govern d’ERC expliquen que Torra els va demanar opinió i li van traslladar la conveniència d’assistir a l’esdeveniment. La decisió final -que titllen d’“encertada”-, però, creuen que s’hauria d’haver pres abans.

Tanmateix, ahir Torra va justificar l’anunci a l’últim minut, a la Cadena SER, perquè fins a última hora esperava un gest del rei davant la seva petició -per carta- de mantenir una reunió a Tarragona. Dimecres va enviar una missiva a la Zarzuela signada amb els expresidents Puigdemont i Artur Mas en què li demanaven que s’impliqués per resoldre el conflicte com a “àrbitre” de l’Estat. Tanmateix, la Corona va traslladar la decisió a la Moncloa, que va descartar la reunió. El govern del PSOE creu que la interlocució de Torra ha de ser amb Sánchez.

En el seu discurs institucional, el president Torra li va retreure al rei Felip VI el seu discurs del 3 d’octubre després dels cops de porra contra els votants del referèndum. “El rei d’Espanya no ha demanat perdó. Va donar suport a la violència de la policia que va causar un miler de ferits”, va dir Torra. “No ha expressat ni una paraula de suport ni a ells ni a la seva família”, va concloure. Per aquest motiu i davant de la situació política amb presos i exiliats, el president va defensar que no pot establir relacions de normalitat amb la monarquia i que cal evidenciar el malestar de bona part dels ciutadans de Catalunya amb la Corona.

Amb el desenllaç d’ahir, el nou Govern de Quim Torra deixa clara una qüestió: hi haurà etapa de distensió amb la Moncloa però no hi serà, de moment, amb el rei.