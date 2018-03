Torrent: "Sànchez es va poder presentar a les eleccions, és diputat i és a presó sense judici"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha subratllat aquest dimarts que Jordi Sànchez "es va poder presentar a les eleccions" i que té "tots els drets com a diputat" que la resta de 134 membres del Parlament. "És a presó sense judici", ha afirmat, abans de deixar clar que no hi ha cap impediment perquè sigui investit. Ho ha afirmat en un dinar al Círculo Ecuestre amb empresaris del Cercle de Directius de parla alemanya, on una de les sòcies li ha demanat si no era contrari a la "seguretat jurídica" proposar Sànchez com a candidat a la presidència.

L'acte s'ha produït en un territori més o menys hostil per a Torrent -el Círculo Ecuestre és conegut pel posicionament dels seus socis a favor de la unitat d'Espanya-, fet que li ha suposat escoltar una intervenció d'una sòcia que ha demanat que tots els dirigents independentistes "haurien d'anar a la presó". Una altra li ha sol·licitat que es tragués el llaç groc perquè la solidaritat pels presos -a qui ha criticat que se'ls tracti com a "angelets"- no és compartida per tots els catalans. Torrent ha defensat que la seva convicció no canviaria si el retirés i que, per tant, no és un "símbol" sinó que representa uns "valors democràtics". La divisió a la sala s'ha fet evident en algun pronunciament comprensiu amb les reivindicacions sobiranistes.

Roger Torrent ha denunciat també que "no és normal ni oportú" que es "perseguís policialment" el referèndum de l'1 d'octubre com si fos "un acte delictiu". "Encara que no estigués autoritzat pel govern espanyol", ha assenyalat el president del Parlament. En el seu discurs, ha demanat "solucions polítiques" i ha criticat que Mariano Rajoy encara no hagi atès la seva petició de dialogar "sense limitacions".

"No s'aconsegueix res negant el diàleg ni mitjançant imposacions. Criminalitzar la protesta social o limitar les llibertats fonamentals eternitza els problemes", ha afirmat. Torrent ha posat en valor la capacitat d'escoltar i ha recordat que quan ha parlat Albert Peters, la persona que l'ha presentat, s'ha quedat a escoltar-lo. "No m'he aixecat i he marxat", ha afirmat, recordant la plantada de la cúpula judicial durant el seu discurs al Col·legi d'Advocats.

Preguntat per una possible reforma de la Constitució, Torrent ha volgut recordar que no hi ha hagut cap proposta en aquest sentit i ha aprofitat per dir que l'Estatut, una fórmula que podia satisfer aspiracions territorials catalanes, "ja sabem com va acabar". El president del Parlament ha aprofitat per assenyalar que a dia d'avui no hi ha majories per propugnar una canvi constitucional.

Torrent s'ha mostrat convençut que es configurarà un Govern que "combini eficàcia política i dignitat democràtica" i ha comparat la "tesi" i l'"antítesi" del filòsof alemany Hegel amb el "seny i la rauxa" catalanes. En aquest sentit, ha confiat que la "síntesi" entre tots dos conceptes guiaran el futur polític del país. "Vull contribuir a cosir un gran acord de país", ha apuntat Torrent, que ha remarcat la necessitat de donar una resposta política a les demandes de la societat. "No es pot renunciar a les conviccions", ha manifestat Torrent, abans d'apuntar que la "seguretat jurídica" no pot portar a obviar les intencions polítiques.

El president del Parlament s'ha mostrat crític amb el projecte europeu i ha assenyalat la importància que la unió política "defensi els drets humans i llibertats fonamentals". Aprofitant la presència d'oients de països d'arreu d'Europa, Torrent ha subratllat la "vocació modernitzadora i innovadora" de la societat catalana.

"Prou, no podem més"

El president del 'Cercle de directius de parla alemanya', Albert Peters, ha donat la benvinguda a Torrent i l'ha instat a reconduir el recorregut polític que han instaurat les forces independentistes. "Prou, no podem més", ha assenyalat Peters, que ha recriminat al president del Parlament que parlés de presos polítics al Col·legi d'Advocats. "Em va sorprendre aquest atac", ha apuntat el presentador del col·loqui, que ha considerat "víctimes" els treballadors de les "més de 3.000 empreses que van fugir de Catalunya". També ha criticat que no rebés el rei Felip VI en la inauguració del Mobile World Congress. "Les oportunitats per parlar no es poden deixar escapar; si jo com a president del Parlament tinc oportunitat per dialogar amb el rei, aprofitaria per expressar-li les meves molèsties", ha opinat. Malgrat això, Peters també ha admès que en el discurs de Felip VI el 3 d'octubre van faltar "paraules conciliadores amb els 2 milions de votants independentistes".

Peters ha instat el govern espanyol a "dialogar, pactar i negociar" amb la Generalitat i ha assegurat que la "ignorància no porta enlloc". "Paguem impostos que no existeixen a Madrid. Hem de pagar i empassar; això no pot ser", ha expressat. Tanmateix, ha demanat també a Torrent que els independentistes "governin per a tothom i no per a un grup reduït".

Al dinar hi han assistit els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert i també l'exconsellera de la Presidència i exportaveu del Govern Neus Munté.