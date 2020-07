ERC manté l'aposta pel diàleg amb l'Estat tot i considerar l'espionatge com un nou Watergate

ERC manté l'aposta per reactivar la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat que va quedar paralitzada el 26 de febrer. Fins aquí, poca novetat. El fet destacat, però, és que la manté malgrat considerar que és el propi Estat qui està darrera del cas d'espionatge que ha afectat el president del Parlament, Roger Torrent, i el seu líder a l'Ajuntament de Barcelona. Ernest Maragall ha dit aquest dimecres que el cas és fins i tot "molt més greu" que el Watergate, l'espionatge polític del Partit Republicà dels Estats Units al Partit Demòcrata de principis dels setanta que va acabar amb la presidència de Richard Nixon. "És un Catalangate", ha assegurat.

L'encarregat de formalitzar de nou l'aposta d'ERC pel diàleg no s'ha escollit a l'atzar. Ha sigut el propi Torrent en una reunió del grup d'ERC al Parlament. "El que ens demanaria el cos és dir que no podem parlar amb un govern espanyol sota el qual s'ha produït aquest fet però això seria un error", ha sentenciat. Segons ell no només no s'ha de frenar aquest intent de diàleg, sinó que s'ha de "redoblar l'aposta per una resolució democràtica del conflicte". Per ell, i pel partit, només així es podrà "guanyar i superar el règim del 78".

Escollir a Torrent per llançar aquest missatge no és una estratègia nova per part dels republicans. Consideren que, qui millor que una víctima directa de l'espionatge per ratificar l'aposta pel diàleg? El mateix van fer amb el diputat Josep Maria Jové. És un dels investigats per la justícia per l'organització de l'1-O però, tot i així, va ser una dels encarregats de dialogar amb el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez. L'estratègia d'ERC és plantejar que, si les víctimes de la "guerra bruta" estan disposades a dialogar, ho ha de poder avalar la resta de l'independentisme. Avui el propi Torrent ha recordat que Jové va participar en la primera reunió de la taula del diàleg -i fins ara l'única- malgrat que el Tribunal de Comptes ja havia iniciat un procediment per intentar "embargar-li la vida".

El 'Catalangate'

La comparació amb el Watergate no només ha estat cosa de Maragall. Torrent també ha insistit amb aquesta idea. Ha recordat que aquell cas d'espionatge va acabar fent "dimitir un president". "L'únic president de la història dels Estats Units que ha dimitit", ha recordat i s'ha preguntat quines mesures prendrà l'Estat. Fins ara no hi ha cap senyal que pensi fer res, malgrat que l'espionatge es va detectar la primavera de l'any passat, quan Sánchez ja era president.

Maragall ha plantejat que el PP i el PSOE tenen "idèntica responsabilitat i idèntica actitud" sobre aquest afer i ha insistit en què cal investigar-ho. Un cop ERC ja ha carregat contra l'Estat i ha assegurat que manté l'aposta pel diàleg, la tercera incògnita que queda per resoldre és com mourà fitxa amb la justícia. Aquest dimecres el president del grup al Parlament, Sergi Sabrià, ha insistit en què aniran "fins el final per esbrinar tots els detalls" de l'espionatge, però encara no ha precisat com. Fonts del partit expliquen que, malgrat no hi confiïn massa, apostaran per judicialitzar el cas amb l'objectiu últim de, un cop esgotades totes les vies judicials de l'Estat, elevar la qüestió a instàncies internacionals. El propi Torrent no ha descartat presentar una querella, però no ha concretat si farà el pas.

651x366 Ernest Maragall i Roger Torrent dirigint-se a la reunió d'ERC / ERC Ernest Maragall i Roger Torrent dirigint-se a la reunió d'ERC / ERC

Defensa i CNI

Mentre no es concreta aquesta via judicial, Torrent ha explicat que aquest mateix dimecres es posarà en contacte per carta i per telèfon amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per demanar-li explicacions sobre "l'espionatge polític". El màxim representant de la cambra catalana ha assenyalat el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), sota el paraigua del ministeri de Robles, d'estar al darrere del cas. En una entrevista a RAC1, el president de la cambra catalana ha sentenciat que "el que ens diuen els impulsors d'aquesta investigació és que totes les dades i els indicis porten a concloure que l'estat espanyol estava al darrere d'aquest espionatge polític". També ha subratllat que "des del 2015 el govern espanyol és client de la companyia israeliana NSO", impulsora del programa Pegasus amb el que ha estat espiat, un extrem que el Ministeri d'Interior ha negat.

"És absolutament reprovable en termes democràtics. És espionatge polític. Com es pot perseguir la dissidència política de manera il·legal?", s'ha preguntat Torrent, que també ha avançat que es dirigirà a organismes internacionals de defensa de drets fonamentals per denunciar el seu cas. Així mateix, contactarà amb els líders socials, sindicals, polítics i internacionals amb qui es va reunir durant el període de vulnerabilitat de WhatsApp.

Campo aposta per investigar si es detecta un "transgressor" de la llei

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha assegurat aquest dimecres que, si hi ha hagut algun "transgressor" de la llei en el cas de l'espionatge al president del Parlament, Roger Torrent, s'haurà d'investigar perquè es tracta d'un fet "greu". En una entrevista a Televisió Espanyola, el ministre ha argumentat que té "plena confiança" en l'estat de dret i ha apuntat que totes les actuacions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat s'emmarquen en el "rigor amb el compliment de la llei". El ministre ha destacat que l'Estat protegeix el secret de les comunicacions i que el Codi Penal castiga els que no el respectin. Ha afegit que caldrà esperar a saber com avancen les investigacions i a si apareixen noves informacions.