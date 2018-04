Torrent proposa oficialment Jordi Sànchez com a candidat a ser investit president de la Generalitat

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat oficialment aquest dissabte al migdia Jordi Sànchez, de JxCat, com a candidat a ser investit president de la Generalitat. Torrent ha proposat el nom de l'expresident de l'ANC en comprovar, després de la ronda de consultes amb els grups que ha fet entre divendres i dissabte, que és qui compta amb més suport. Serà a segona vegada que l'expresident de l'ANC opti a la presidència de la Generalitat, tot i que, com en la primera ocasió, la seva situació depèn d'un permís del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que, els partits sobiranistes són conscients que és difícil que arribi. El ple d'investidura de Sànchez es convocarà per dijous que ve.

Aquest divendres a la tarda, el president del Parlament va començar la quarta ronda de consultes de la legislatura amb tots els grups parlamentaris per proposar Jordi Sànchez com a candidat a la investidura. Segons fonts consultades per l'ARA, Torrent va acordar amb JxCat esperar que Carles Puigdemont fes aquest dissabte al migdia la crida a investir Sànchez abans de proposar formalment el seu nom.

JxCat, amb el suport d'ERC, planteja el nom de Jordi Sànchez com a candidat després que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides reclamés a l'Estat adoptar "totes les mesures necessàries" per garantir els drets polítics de l'expresident de l'ANC. El jutge Pablo Llarena, però, és qui tindrà l'última paraula i haurà de decidir si permet al número dos de JxCat sortir de la presó per ser investit president.