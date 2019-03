Torrent urgeix els partits a desbloquejar la renovació pendent de 106 càrrecs en organismes públics

El president del Parlament, Roger Torrent, es reuneix aquest dimecres amb tots els grups per urgir-los a desbloquejar la renovació pendent de 106 càrrecs en organismes públics que depenen de la cambra. Tal com va explicar l'ARA, una trentena d’aquests òrgans tenen vacants pendents d’omplir o amb els membres amb el mandat caducat i que continuen en funcions a l'espera –en alguns casos, des de fa tres anys– que se'ls designi un successor. És el cas, entre d'altres, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i el mateix Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha finalitzat recentment el seu mandat després de nou anys al càrrec.

Gran part dels òrgans afectats, un terç dels quals són remunerats, requereixen majories qualificades per escollir la seva composició, cosa que farà difícil l'entesa entre els partits a les portes de diverses cites electorals. Però també n'hi ha d'altres, com els consells socials de les universitats –tots els membres dels quals tenen els mandats caducats–, en què les renovacions es poden tirar endavant per majoria simple. Aquí és on Torrent té intenció de pressionar més els grups, si bé també posarà sobre la taula la necessitat de desbloquejar els casos de la Sindicatura de Comptes o la CCMA.

Pel que fa a aquest últim cas, el de la Corporació, els grups sí que van arribar a un acord al desembre. JxCat, ERC, el PSC i Ciutadans van acordar una proposta de noms per renovar l'ens, però la formació taronja va acabar congelant poc després davant del cost que podia suposar per a ells que els nomenaments es percebessin com un acord amb grups independentistes. Els d'Inés Arrimadas, de fet, van aturar el procés després de la polèmica per l'apel·lació a la via eslovena del president de la Generalitat, Quim Torra.

Per facilitar l'acord, la intenció d'alguns grups és negociar les renovacions mitjançant paquets de nomenaments. La fórmula és vista amb bons ulls per Torrent, a qui diversos òrgans assessors han traslladat el seu neguit per la situació. El president fa ara un nou intent per desencallar les renovacions després que ja enviés dues cartes als grups per demanar-los que abordessin el tema i els hi recordés en diverses juntes de portaveus. Tot i la urgència, però, el president de la cambra no preveu posar terminis per a l'acord. Sí que demanarà, en canvi, que la tria de noms per entrar als òrgans sigui paritària, si bé els grups no estan obligats legalment a garantir-ho.

Dels òrgans amb vacants, n'hi ha tres de nova creació i pendents de posar en marxa, equivalents a 13 places que mai s'han arribat a designar. És el cas del Consell Fiscal de Catalunya (5) i de l’Agència Catalana de Protecció Social (1), creats en el marc de dues de les lleis de desconnexió –la de la Hisenda pròpia i la de la seguretat social catalana–, i el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (7). A la resta d'ens, les 93 places vacants corresponen a membres amb mandats caducats o que han renunciat al càrrec. Només hi ha tres organismes que tenen tots els seus membres amb mandats vigents (32 càrrecs, en total): el Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la junta de govern del Memorial Democràtic i el Consell Superior de la Cooperació.

Cs reclama la renovació del "síndic del Procés"

A la sortida de la trobada amb Torrent, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha reconegut que la renovació pendent d'aquests òrgans és "complicada per l'actual clima difícil que existeix políticament a Catalunya". "Auguro que seguirem amb les dificultats per fer aquestes renovacions", ha dit en declaracions recollides per Europa Press. Sobre la renovació del síndic de greuges, Carrizosa ha demanat als grups "que proposin alguna persona que no estigui significada per la seva defensa del separatisme". "Que tinguem per fi a Catalunya un síndic que no sigui el síndic del Govern ni el síndic del Procés. Que sigui absolutament independent", ha defensat.



Carrizosa ha dit que hi ha hagut contactes amb altres grups i que Cs té alguns noms com a proposta per als diferents càrrecs a renovar, tot i que no els ha compartit amb la resta de partits, perquè la reunió amb Torrent és "el tret de sortida" a les negociacions. Malgrat les dificultats, especialment en període preelectoral, el portaveu taronja ha explicat que ha coincidit amb Torrent que serà possible renovar els òrgans que siguin assessors i no tinguin pes polític abans de les eleccions generals.