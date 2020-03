Trapero va dir al Govern el setembre del 2016 que els Mossos obeirien els jutges en cas de confrontació institucional

El secretari de Govern de l'expresident Carles Puigdemont fins al juliol del 2017, Joan Vidal de Ciurana, ha explicat aquest dilluns en el judici contra Trapero a l'Audiència Nacional que el president de la Generalitat sabia des del setembre del 2016 que els Mossos acatarien les ordres judicials i només obeirien una legalitat, la vigent. Així l'hi va transmetre el mateix Vidal de Ciurana a Puigdemont després de reunir-se amb Trapero a instàncies del president. Pocs dies abans el mateix Jané li havia transmès el mateix, ha explicat Vidal de Ciurana en la seva declaració com a testimoni.

Va ser abans de la moció de confiança de l'octubre del 2016, quan Puigdemont va apostar pel referèndum, que el president de la Generalitat va encomanar al seu secretari de Govern que es reunís amb Trapero per saber la seva opinió directa, i sense intermediaris, sobre la postura del cos policial davant de dues possibles legalitats i un "escenari de confrontació política i institucional". Puigdemont ja coneixia la postura de la direcció política de la conselleria d'Interior, però volia saber la dels operatius policials.

Quan ja havia concertat la reunió amb Trapero però encara no s'havia celebrat, el major l'hi va explicar a l'exconseller d'Interior Jordi Jané, i aquest va trucar a Vidal de Ciurana. El conseller li va dir que Trapero tindria la mateixa opinió que la cúpula política del departament, però Vidal de Ciurana va insistir en parlar personalment amb ell. Efectivament, el major va reiterar al secretari de Govern que el cos faria de policia judicial i el que ordenés la llei en cada moment. "Va quedar clara la seva postura", ha dit, i ha remarcat que li va traslladar el posicionament a Puigdemont.

El testimoni de Jané

Per la seva banda, l'exconseller Jané també ha declarat que ell va ordenar a tot el seu departament que no es fes cap despesa il·legal, relacionada amb el referèndum o fora de les competències d'Interior. Per controlar-ho, confiava plenament en el seu secretari general, Cèsar Puig, de qui ha destacat la vàlua com a jurista i com a tècnic. L'ha desvinculat de la cadena de comandament dels Mossos i ha assegurat que quan ell va dimitir com a conseller li va demanar que seguís al càrrec, així com van fer càrrecs del govern espanyol quan es va aplicar el 155.

La Fiscalia ha volgut qüestionar Jané pel fet que Puig assistís a la Junta de Seguretat del juliol del 2017, però l'exconseller ha recordat que qualsevol decisió que requerís pressupost havia de comptar amb el coneixement del secretari general. També ha atribuït dins de les funcions de Puig la comunicació amb les altres conselleries, i per això li va encarregar informar la Vicepresidència de les operacions policials rellevants un cop ja fossin públiques, com va passar després de l'operatiu del Banc Expropiat el juny del 2016.

Jané també ha assegurat que era habitual que el major Trapero enviés a la cúpula política del departament informes d'intel·ligència sobre terrorisme o crim organitzat.

Dubtes dels Mossos

L'intendent Antoni Verger, número 2 del comissari Joan Carles Molinero, ha ratificat les versions d'altres alts càrrecs assegurant que les pautes d'actuació per a l'1-O estaven destinades a impedir-lo i no es van donar ordres contràries a la interlocutòria del TSJC. També ha dit que el sistema de presa de decisions sobre ordre públic va ser l'habitual fins aleshores i que continua igual en l'actualitat.

Sobre la petició de protecció policial per part de l'ex secretari general d'Economia Josep Maria Jové, ha dit que no se li va concedir perquè podia tenir seguiments per part de la Guàrdia Civil, ja que estava sent investigat pel jutjat d'instrucció 13.