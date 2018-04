Trapero va posar els Mossos a disposició del TSJC i la fiscalia després de la DUI

El major Josep Lluís Trapero va posar els Mossos d'Esquadra a disposició de la justícia el passat 27 d'octubre, després de l'aprovació de la declaració d'independència pel part del Parlament de Catalunya. Així ho revela la seva advocada, Olga Tubau, en el recurs de reforma presentat la setmana passada davant de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela en contra de la interlocutòria de processament, en què es demana jutjar-lo per sedició i organització criminal. Trapero va defensar davant la magistrada que va escriure per correu electrònic tant al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Barrientos, com a l'exfiscal superior de Catalunya, el difunt José María Romero de Tejada.

En els escrits enviats la mateixa tarda després de la DUI, assenyalava que posava els Mossos a disposició tant del TSJC com de la fiscalia superior de Catalunya amb l'objectiu de "donar compliment a les ordres que es poguessin derivar en relació a aquests fets". El comunicava així que els Mossos d'Esquadra "continuarien garantint la seguretat ciutadana i l'ordre públic a Catalunya". Segons revela la interlocutòria -fent referència a unes proves incloses en el sumari-, Trapero va escriure els correus electrònics després de parlar per telèfon amb Barrientos i Romero de Tejada. De fet, el major dels Mossos assegura que des del 25 d'octubre ja tenien a punt un "dispositiu judicial amb l'objectiu d'atendre les eventuals ordres que poguessin rebre, així com amb l'objectiu d'atendre a mantenir la seguretat ciutadana i l'ordre públic".

Trapero intenta desmuntar així el relat de la jutge que va oposar-se a col·laborar amb les forces de seguretat espanyoles i no va tenir en compte les ordres del TSJC per aturar la celebració del referèndum. De fet, la seva advocada assegura que "a través de l'omissió ni pot cometre's un alçament públic i tumultuari", com defensa Lamela. Tal i com ja havia transcendit, Trapero al·lega que van actuar de la mà de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tots els dies previs a l'1-O, i que el 26 de setembre es van emetre instruccions ordenant precintar els centres de votació i identificar els responsables dels col·legis electorals malgrat els fets del 20 i 21 de setembre davant de la conselleria d'Economia, pel qual se'l vot jutjar per sedició -se'l processa per un altre el dia del referèndum. En aquest sentit, creu que si s'hagués valorat que es va actuar malament el 20 i 21 de setembre la fiscalia "mai hauria posat en mans del cos dels Mossos la responsabilitat de les actuacions sobre la celebració del referèndum".

"Els tres cossos policials van actuar d'idèntica forma davant de les concretes circumstàncies en les que van trobar els centres de votació", s'assegura en el recurs sobre les actuacions amb les forces de seguretat espanyoles. S'apunta així, de la mà del relat de com a testimoni de l'actual cap dels Mossos, Ferran López - que va substituir Trapero després de l'aplicació de l'article 155.