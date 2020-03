Trapero va demanar "neutralitat" als comissaris dels Mossos l'1-O recordant que són "la policia de tots"

Josep Lluís Trapero va demanar "neutralitat" als comissaris dels Mossos i els va recordar que són "la policia de tots", abans de la celebració del referèndum l'1-O. Ho ha assegurat aquest dilluns l'excomissari en cap dels Mossos a Barcelona, Joan Portals, que referma així la declaració d'altres testimonis del cos durant el judici.

A més, Portals ha insistit que no es va donar cap ordre de seguiment als cossos estatals, no es va incentivar la inacció per facilitar el referèndum, així com tampoc es van donar instruccions diferents de les pautades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'excomissari ha dit a l'Audiència Nacional que el sistema de coordinació i distribució d'agents d'ordre públic, abans i després de l'1-O, ha sigut el mateix que aquell dia .

També ha explicat que els agents al seu càrrec van fer 212 inspeccions a centres de votació a la ciutat durant l'1 d'octubre. Els dos dies abans del referèndum, amb la iniciativa Escoles Obertes, es van aixecar 786 actes als diferents centres de votació. No obstant això, no es va tancar cap punt de votació perquè "objectivament no es donaven les circumstàncies descrites a la part dispositiva de la interlocutòria del TSJC". No es va trobar cap tipus de material directament vinculat a la votació ni res que fes pensar que es preparava un referèndum.

Laplana no tenia "cap capacitat de prendre determinacions en matèria d'ordre públic"

En relació amb els escorcolls a la conselleria d'Economia el 20-S, l'excomissari ha assegurat que la intendent Teresa Laplana era a la conselleria, però no era qui manava en el cas de l'ordre públic, que depenia directament dels comandaments de les unitats especialitzades. La intendent no tenia "cap capacitat de prendre determinacions en matèria d'ordre públic", ha insistit Portals. En aquest sentit, ha insistit que els tècnics que estaven sobre el terreny informaven de la situació i que, com és habitual, es prenien les decisions d'acord amb els seus criteris.

Trapero va demanar rigor i prudència

Per la seva banda, Emili Quevedo, aleshores cap de l'Oficina Tècnica de Planificació, ha explicat durant la seva declaració com a testimoni que les seves decisions no tenien caràcter operatiu, però sí que va participar en l'elaboració de les pautes d'actuació i en el dispositiu de l'1-O. Quevedo ha explicat que les pautes d'actuació eren assumides "per tots" els que les van redactar i que eren fruit de la interlocutòria de la magistrada del TSJC, a banda de les "anotacions" que Trapero aportava de les reunions mantingudes. Tanmateix, ha negat que Trapero donés cap tipus d'ordre per "evitar l'efectivitat de les pautes d'actuació" i que va fer una crida " a la prudència i al rigor de les actuacions policials".