Trapero tenia un pla per traslladar detingut Puigdemont en helicòpter si declarava la DUI

Els Mossos preveien detenir el Govern i portar-lo en helicòpter fins a la comissaria central del cos policial si es declarava la DUI i el TSJC ho ordenava. Així és desprèn d'un informe presentat a l’Audiència Nacional per al judici del major del cos Josep Lluís Trapero, que comença avui, que ha avançat TV3. En el pla, redactat a posteriori per Trapero i els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero el 24 d’octubre del 2019, es preveia la detenció del Govern al Palau de la Generalitat o al Parlament i el seu trasllat en helicòpter fins al Complex Central dels Mossos Egara si el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) així ho reclamava.

Trapero, en el judici als líders del procés al Tribunal Suprem, ja havia informat de l’existència d’aquest pla i també havia relatat que s’havia posat a disposició del TSJC, tot i que en el seu moment no ho va deixar per escrit per evitar filtracions. A l’informe elaborat per Trapero i entregat a l’Audiència Nacional el juliol de l’any passat també es detalla l’existència d’un document Excel dels comissaris i intendents que haurien de fer la detenció.

Un cop al centre Egara, la unitat d’elit dels Mossos, els GEI, s’encarregarien del trasllat al jutjat. A més, també preveieu que les hores prèvies a la disposició judicial no les passessin en calabossos, sinó als despatxos dels comissaris. De fet, també es detalla que es va preveure, com a mesura de seguretat, treure els panys de les finestres. A l’inspector responsable de la unitat de coordinació amb l’administració de justícia li van ordenar que anés personalment a la seu del TSJC per posar-se a disposició del president, Jesús María Barrientos. El policia va traslladar l’encàrrec a través de la secretaria i els escortes. Li van respondre que actuarien si fos necessari.