L’exconsellera de Treball Mar Serna, nova vocal del CGPJ a elecció del PSOE

L’exconsellera de Treball del tripartit presidit per José Montilla, Mar Serna, que no estava afiliada a cap partit, passarà a formar part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després que el PSOE hagi posat sobre la taula el seu nom, pels canvis d’última hora de la llista que han pactat els socialistes amb el PP, segons han informat a l'ARA fonts jurídiques. La trajectòria professional de Serna va estar lligada al dret laboral des dels seus inicis i va exercir d’advocada laboralista del sindicat UGT. És membre de la magistratura des del 2001.

Serna passarà a formar part de la majoria progressista del nou govern dels jutges i suposa l’entrada d’una catalana en aquest organisme. Entre els noms dels 20 vocals que s'han filtrat fins ara no n'hi havia cap procedent de Catalunya, excepte el jutge José María Fernández Seijo –que no és català d'origen–, conegut per ser el primer que va portar a Europa les clàusules terra de la hipoteques.

Justament avui els membres proposats per integrar el CGPJ han desfilat per la comissió del Congrés encarregada de revisar el seu nomenament, en una sessió marcada per les crítiques del PP a José Manuel de Prada, el jutge ponent de la sentència de la Gürtel, ja que el consideren poc independent.