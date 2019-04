Tres confluències més de la CUP sumaran per a ERC a les municipals

El cas de Badalona, on la confluència de cupaires, comuns i republicans sumarà en l’àmbit supramunicipal per ERC i no per la CUP com fa quatre anys, no és excepcional. Tres candidatures més de la formació anticapitalista amb altres forces concorreran sota les sigles d’Acord Municipal (AM), el paraigua electoral d’ERC, segons ha pogut saber l’ARA. Això significa que els vots que rebin computaran per als republicans a les diputacions i consells comarcals. Els nuclis d’Argentona i de dues capitals de comarca, les Borges Blanques i el Vendrell, incompliran d’aquesta manera els acords adoptats en l’última assemblea nacional, celebrada a Cervera el 2018, que estableixen que només es poden presentar sota la coalició electoral de la CUP o amb una marca pròpia, però en cap cas sumar per a un altre partit.

Rubén Suan, portaveu de Som Poble, justifica a l’ARA la coalició de la CUP, EUiA i Procés Constituent amb ERC al Vendrell, que es va presentar ahir públicament: “No és una candidatura d’ERC, però ens van posar com a condició per arribar a un acord que la candidatura sumés per a ells, i no podíem deixar passar l’oportunitat de governar per partidismes”. El regidor subratlla que units poden assolir més regidors: “El 2015 en vam treure dos cada formació, però junts n’hauríem tret cinc i ara tenim opcions de ser la primera força”. El cap de llista d’Unitat-Argentona per la República, la coalició entre la CUP, ERC, ICV i els comuns, l’alcalde Eudald Calvo (CUP), admet la pressió dels republicans. “Per a ERC era una línia vermella concórrer amb AM perquè tenen opcions de guanyar la Diputació. Es va votar i per quatre vots van vèncer”. Calvo admet que anar sota el seu paraigua ha aixecat discrepàncies entre la militància: “Hi ha gent que es va disgustar, preferíem fer-ho sota les sigles de Municipalistes per la República des de Baix, la nova marca que han creat diverses confluències, però ja és aigua passada i no hi ha hagut baixes”.

Ofensiva per les confluències

El malestar de la CUP amb ERC és evident, i així li han traslladat en les diferents reunions que han mantingut per abordar aquesta qüestió, segons ha pogut saber aquest diari. Els cupaires denuncien l’ofensiva dels republicans per monopolitzar els espais de confluència impulsats per la CUP i organitzacions properes. Una política que titllen d’“agressiva” per la seva voluntat d’assolir grans quotes de poder i absorbir l’espai electoral de la CUP, fins al punt d’intentar desintegrar assemblees locals. Des d’ERC remarquen que “ha estat voluntat de les seccions locals construir candidatures que sumin per guanyar”. Sí que admeten que volen augmentar el seu poder supramunicipal. “És evident que volem sumar en aquest àmbit”. La CUP considera, però, que aquestes aliances deixen les relacions entre els dos partits molt tocades.