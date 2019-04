El Tribunal de Comptes assegura que el Diplocat va gastar 305.789 euros per a l'1-O

El Tribunal de Comptes assegura que el Diplocat, l'organisme de promoció exterior de la Generalitat que el govern de Mariano Rajoy va tancar amb el 155, va realitzar diferents contractacions relacionades amb l'1-O per valor de 305.789 euros. Aquesta és una de les dades que consta a l'informe del Tribunal de Comptes que, a petició de la comissió mixta del Congrés i Senat, fiscalitza l'actuació exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017.

El document, difós aquest dilluns i aprovat dijous passat -les dades del qual podrien ser incorporades per les acusacions a la causa ja oberta sobre l’1-O-, assegura que s'han detectat un cúmul d'irregularitats en l'ús de fons públics per part de les oficines de la Generalitat a l'estranger, inclòs el desviament de subvencions directes de cooperació internacional, que podrien haver anat a parar a promocionar el Procés a l'exterior. Així, segons el Tribunal de Comptes, un 74,3% de les activitats del Diplocat tenien aquest objectiu.

A més d'observar que entre 2011 i 2017 els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont van gastar almenys 416.800.000 en acció exterior -quantitat que, es destaca, podria ser superior perquè hi ha conceptes que no han pogut ser determinats-, el Tribunal de Comptes constata que el Diplocat va gastar 15,8 milions d'euros al llarg d'aquest període (305.789 dels quals suposadament destinats al referèndum).

En concret, el Tribunal afirma que es van realitzar 13 contractes menors per total de 206.371 euros amb un Equip Internacional d'Investigació d'Experts Electorals i 34.763 euros per pagar el seu trasllat a Barcelona i les despeses de l'estada de 12 persones que van realitzar tasques de suport a aquest equip. Segons l'informe, a més, la visita d'una trentena de diputats i eurodiputats entre els dies 28 de setembre i 2 d'octubre de 2017 va costar 64.654 euros. En la seva delcaració al judici de l'1-O, l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo, va negar categòricament que contractessin observadors internacionals i va circumscriure el grup de polítics que van estar durant el referèndum a Catalunya a mers "visitants internacionals". "Era un programa de visitants internacionals, no d'observadors electorals", va dir.

L'informe, que també posa la lupa a la secretaria d’Acció Exterior del departament de Presidència, també assegura que la despesa de les delegacions del Govern a l'exterior va ser entre el 2011 i el 2017 de més de 27 milions d'euros. D'aquests diners, es destaquen els pagaments de la delegació davant la Unió Europea i la delegació a Ginebra de 243.200 euros (conjuntament) en la tramitació de manera simultània entre juliol i agost de 2017 de dos contractes amb una mateixa empresa holandesa (HCSS) que "van tenir per objecte fer front a les despeses i honoraris percebuts per l'anomenat grup d'observadors electorals contractats a través d'aquesta empresa".

El Tribunal també assegura haver constatat un total de 45 viatges internacionals del p resident de la Generalitat i dels consellers, per valor de 479.633,38 euros , la finalitat principal dels quals "està vinculada a la promoció de l'anomenat procés sobiranista en l'àmbit internacional , sense ser justificat l'ús de fons públics per a aquestes finalitats"

Entre les recomanacions que es fan al fin al del document, de 758 pàgines, hi ha "l'adopció de mesures" per part del govern espanyol en el control de les competències en matèria exterior atribuïdes a la Generalitat, així com la implementació a Catalunya per part del Govern de de mecanismes que "impedeixin la realització de despeses sense ajustar-se a la legalitat vigent".