El Tribunal de Comptes concedeix una setmana a Mas i els exconsellers perquè taxin els béns personals

El Tribunal de Comptes ajorna una setmana l'embargament d'Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs pel 9-N. L'ens fiscalitzador ha informat aquest divendres que concedeix l'ampliació de termini que demanaven els advocats de la defensa perquè hi hagi temps de buscar avals bancaris i de valorar les propietats dels afectats per afrontar els 2,4 milions que encara falten per pagar de la fiança pel 9-N. Aquest dijous les defenses van presentar un escrit en què sol·licitaven més temps per taxar els immobles de l'expresident i els exconsellers de la Generalitat. A més, van ingressar 400.000 euros més de la caixa de resistència de l'ANC i Òmnium per arribar als 2,8 milions d'un total de 5,2 de fiança.