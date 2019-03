El Tribunal de Comptes veu "indicis d'irregularitat" en l'ús de diner públic per a promocionar el procés a l'estranger

El ple del Tribunal de Comptes ha aprovat aquest dijous l'informe elaborat pel fiscal en cap de l'òrgan, Miguel Ángel Torres, que veu "indicis d'irregularitat" en l'ús de diner públic en l'acció exterior del Govern per promocionar el procés a l'estranger. Fonts jurídiques afirmen que s'han introduït pocs canvis i que no són substancials. Per tant, a partir del vistiplau del plenari, el document s'enviarà a la secció d'enjudiciament perquè obri unes diligències prèvies. Són els primers passos per investigar si hi ha hagut responsabilitat comptable per part del Govern en l'ús de diner públic a les delegacions, al Diplocat o en viatges a l'estranger o encàrrec d'estudis. Les mateixes fonts apunten que si es detecten responsabilitats penals es posaran en coneixement de la Fiscalia General de l'Estat. El fiscal ha elaborat aquest informe (que abasta del 2011 al 2017) per un encàrrec de les Corts espanyoles.

El ple del Tribunal de Comptes ha donat llum verda a l'informe del fiscal Miguel Ángel Torres i aprecia "indicis" de responsabilitat comptable de part de la Generalitat per la gestió de l'acció exterior en els darrers anys i el suposat ús irregular – o sense justificació- de diner públic.

El document que ha valorat el ple s'ha fet a partir d'un encàrrec de les Corts de finals de 2017, de la comissió mixta (Congrés-Senat) de relacions amb el tribunal. Per això, el ple ara remetrà l'informe –amb les variacions- a les Corts espanyoles i, de moment, no el farà públic.

Segons fonts jurídiques, després de l'aprovació, el document s'enviarà a la secció d'enjudiciament perquè obri unes diligències prèvies. Són els primers passos per obrir una investigació per suposada responsabilitat comptable. En cas que es detectin indicis de responsabilitat penal, l'òrgan fiscalitzador ho posaria en coneixement de la Fiscalia General de l'Estat.

Un altre procediment paral·lel al de l'1-O



Paral·lelament, el Tribunal de Comptes té obert des del desembre un procediment per responsabilitat comptable contra la Generalitat sobre l'ús de fons públics en l'organització de l'1-O. L'òrgan investiga l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, disset exmembres del Govern i la interventora General, Rosa Vidal, per suposada responsabilitat comptable per usar fons públics per fer l'1-O. També estan inclosos els exconsellers que van abandonar el Govern abans de l'1-O.

El tribunal mai actua d'ofici i, en aquest cas, va obrir la investigació arran de dues denúncies de Societat Civil Catalana (SCC) i Advocats Catalans per la Constitució i un altra formulada pel fiscal en cap del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres. Les dues estan ja admeses a tràmit i està pendent que es designi delegat instructor d'aquestes diligències.

En la primera denúncia, es reclama als investigats 2 MEUR pels costos del referèndum i fins a 87 MEUR més pel cost de l'operació 'Copèrnic' per enviar policies a Catalunya. En la segona –la de la fiscalia- no es fixa quantitat. Un cop hi hagi instructor escollit, haurà de practicar més diligències i tancar l'acta de liquidació provisional. Serà llavors quan es coneixerà la xifra concreta i contra qui s'adreça la demanda.

El departament que jutjaria el cas seria el de l'exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, responsable també del cas del 9-N. Les mateixes fonts confirmen que, de moment, no s'ha produït cap pas més i que la causa es manté oberta i a l'espera de designar un instructor.

El precedent del 9-N





El Tribunal de Comptes ja ha condemnat Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs i sis acusats més a retornar 4.946.788,16 euros per l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014. La sentència, però, encara no és ferma i els afectats ja l'han recorregut. En el seu cas, en el procediment penal no els van arribar a jutjar per malversació ni al TSJC ni al Suprem.

Exteriors defensa que no hi ha irregularitats

El departament d'Exteriors va assegurar que no hi ha "ni una tatxa d'irregularitat o il·legalitat susceptible de ser controlada pel Tribunal de Comptes en les activitats que inclouen actes de debat sobre el procés sobiranista". És l'argumentació de la conselleria a l'escrit d'al·legacions a l'informe preliminar de la fiscalia, que aquest dijous s'ha votat al ple. Al document, Exteriors defensa que negar a Catalunya el dret a organitzar o participar en debats internacionals sobre el procés polític equival a "vulnerar els drets fonamentals" i que viatjar per explicar Catalunya al món no es pot considerar com un "mal ús" dels diners públics.