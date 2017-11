El Tribunal Suprem podria citar Marta Rovira com a investigada per l'1-O

El jutge del Tribunal Suprem que investiga el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República del 27 d'octubre, Pablo Llarena, es planteja citar com a investigada la secretària general i número dos d'ERC, Marta Rovira, segons ha publicat la SER. Segons l'emissora, Llarena té damunt la taula una sèrie d'informes de la Guàrdia Civil sobre el document 'EnfoCATs', que l'institut armat situa com el full de ruta cap a la independència i que en un principi es va remetre al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga Santi Vidal, Carles Viver Pi i Sunyer i Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda. Segons la SER, aquest informe també ha arribat al Suprem i podria servir a Llarena per citar nous investigats.

D'altra banda viatja cap al Tribunal Suprem la causa per rebel·lió contra els consellers del Govern i la de sedició contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tal com va sol·licitar el magistrat del Suprem. Aquest dilluns la jutge de l'Audiència Nacional que va empresonar els actors independentistes, Carmen Lamela, ha escanejat tot el sumari i l'ha enviat a Llarena perquè l'estudiï. A partir d'aquí s'obre una nova fase en què les defenses poden demanar tornar a declarar perquè es revisin les mesures cautelars que va imposar Lamela, i el mateix Llarena pot dictaminar una nova citació o ordenar noves diligències que poden comportar més investigats, com ara Rovira.