El Tribunal Suprem ja ha notificat a Roger Torrent la suspensió dels sis diputats

El Tribunal Suprem ja ha notificat al president del Parlament, Roger Torrent, la suspensió dels sis diputats processats per rebel·lió. La resolució del magistrat Pablo Llarena ha arribat aquest divendres al matí a través d'una carta certificada que, simplement, informa la cambra del contingut.



"En compliment del que ha acordat el magistrat instructor de la causa especial de referència, i per resolució del 9 de juliol passat, adjunt remeto testimoni de la mateixa als efectes acordats en relació amb la mesa del Parlament de Catalunya", assevera el comunicat al qual ha tingut accés l'ACN. Així, i com ja se sabia, el jutge del Suprem suspèn temporalment els sis diputats independentistes i, alhora, permet a la mesa del Parlament designar els substituts dels representants sense que perdin l'acta de diputats.