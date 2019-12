El Tsunami concreta el seu desafiament al Barça-Madrid

Constatada “la impossibilitat de pactar amb el FC Barcelona i el Madrid l’oportunitat de fer visible la crida al diàleg que Espanya ignora”, Tsunami Democràtic ha tirat pel dret i ha cridat la ciutadania a concentrar-se de manera “massiva” als voltants del Camp Nou la tarda del Barça-Madrid, el pròxim 18 de desembre. Així ho va expressar dimarts la plataforma en un comunicat en què va treure pit, a més, d’haver aconseguit que 18.000 persones ja s’hagin inscrit “per diversos canals” a la convocatòria, moltes de les quals amb “entrades o abonaments de soci” per poder accedir a l’interior de l’estadi blaugrana.

La plataforma ha establert quatre punts de trobada a l’entorn del Camp Nou i demanen a la ciutadania que s’hi concentri a les 16.00 h, quatre hores abans de l’inici del partit. En una divisió geogràfica, els veïns de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, Lleida i els Pirineus s’han de trobar a la cruïlla entre el carrer d’Arístides Maillol i l’avinguda Joan XXIII; els de l’Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Penedès, el Garraf, les Terres de l’Ebre i el País Valencià, a la de Travessera de les Corts amb Arístides Mallol; els de Girona, el Barcelonès Nord, el Vallès Oriental, la Catalunya del Nord i les Illes Balears, a Travessera de les Corts amb el carrer Elisabeth Eidenbenz, i, per acabar, els de Barcelona ciutat, a l’avinguda Joan XXIII a l’altura del carrer Menéndez y Pelayo, a tocar de l’Hotel Sofia, on té previst allotjar-se el Reial Madrid.

18D • Convocatòria Nacional 🌊



En una situació d'excepcionalitat cal actuar de manera excepcional. pic.twitter.com/blXkJDYKyq — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 10, 2019

El 21 de novembre Tsunami Democràtic va demanar als dos clubs de futbol que es pronunciessin sobre el conflicte polític i permetessin la celebració d’una protesta consistent en fer visible a les graderies la frase “ Spain, sit and talk ”. No hi renuncien. “És molt fàcil que el partit es jugui amb normalitat: cal garantir la presència de l’« Spain, sit and talk» a les grades i al terreny de joc”, deien ahir en un missatge a Twitter. De fet, segons expliquen diverses fonts a l’ARA, s’ha distribuït un missatge intern per insistir en la importància d’aconseguir més carnets de soci, que serien cedits a membres del Tsunami, amb la intenció de fer visible les reivindicacions des de l’interior de l’estadi.

Tot i que és una qüestió que des de l’àmbit policial preocupa des de fa setmanes, en l’àmbit polític la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va afirmar dimarts que al consell executiu no s’ha tractat el tema. En roda de premsa es va limitar a fer servir la resposta genèrica en la línia de la que el Govern ha donat en totes les accions del Tsunami fins ara: “Es garantiran els drets de tothom, tant dels aficionats del futbol que vulguin assistir al camp com els de la gent que vulgui dur a terme les concentracions”.

Completament contraposada és la posició de Ciutadans, que exigeix que el Tsunami demani permís per manifestar-se. “Quan hi ha un partit d’alt risc, és imprescindible sol·licitar aquest permís i que sigui autoritzat o denegat per les autoritats”, va advertir el president del grup al Parlament, Carlos Carrizosa. Si no hi ha permís, la “responsabilitat” dels aldarulls en cas que es produeixin o de la suspensió del partit serà del Govern, en opinió del dirigent del partit taronja.

Accions des de la sentència

Tot just serà la tercera acció de Tsunami Democràtic des del 14 d’octubre, quan es va fer pública la sentència contra els líders del Procés. Aquell mateix dia la plataforma va convocar la ciutadania a l’aeroport del Prat, on es van concentrar milers de persones. Va trigar gairebé un mes, fins a l’11 de novembre, a organitzar la següent acció, tallant el trànsit de l’autopista a la frontera amb França. La intenció era resistir durant tres dies, però van haver de canviar d’ubicació per l’actuació de la policia francesa, els Mossos i la Policia Nacional. Ara, novament un mes després de l’anterior, arriba la tercera acció amb vocació de ser la més internacional aprofitant la repercussió d’un dels espectacles esportius més importants que hi ha a escala mundial.