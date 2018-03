La fiscalia demana presó sense fiança per a Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa

La fiscalia ha demanat presó provisional per a l'encara candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els consellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa davant del risc de fuga i reiteració delictiva, segons ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA. Tots ells, més la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que avui no ha comparegut al Tribunal Suprem i ha anunciat que marxava a l'exili, estaven citats ara aquest matí davant del jutge. Llarena ha celebrat una vista breu conjunta de poc més de dues hores per revisar les seves mesures cautelars i ha de prendre una decisió en ferm. És a dir, si hi ha més presos polítics. L'acusació popular, representada per el partit d'extrema dreta Vox, ha demanat també presó provisional.

El ministeri públic defensa que no s'han de fer distincions entre els encausats i que deixar l'escó no és motiu suficient com per evitar l'ingrés en presó provisional -Forcadell, Bassa i Rovira van deixar ahir dijous l'acta de diputades-. A més, considera que el risc de fuga s'ha vist agreujat per la marxa a l'exili de Marta Rovira. Pel que fa la reiteració delictiva, branda l'argumentació de la sala d'apel·lacions del Suprem que, en la resolució difosa ahir sobre el conseller Joaquim Forn, a qui se li nega la llibertat provisional malgrat haver deixat l'escó.

Llarena ja alerta del risc de fuga

De fet, en la interlocutòria de processament als 25 polítics i líders de la societat civil independentista, Llarena ja avisa del risc de fuga de tots els encausats. En el seu escrit, el magistrat del Suprem recorda que els acusats que seran jutjats per rebel·lió s'enfronten a penes de presó tan grans que podrien tenir la "temptació de fugir" i més ara que el judici està tan a prop. A més, Llarena apunta que la investigació ha deixat clar "el menyspreu" dels encausats a les ordres i decisions judicials, que s'han desatès "sistemàticament" durant els últims anys.

En l'escrit de processament, Llarena insisteix que tots ells formen part "d'un ampli col·lectiu que es solidaritza" amb la seva causa i que compta amb "estructures organitzatives, assessorament legal especialitzat, rellevants recursos econòmics i protecció internacional" per defensar els seus plantejaments. Per últim, recorda que tots els investigats exiliats comparteixen els objectius dels processats que estan a presó -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn- i no han tingut cap problema a l'hora de posar traves a la justícia espanyola "buscant refugi a tercers països", amb un important "suport econòmic i logístic", i no entregant-se al Suprem.

"Existeix la possibilitat, en les circumstàncies processals que ara s'inicien", que els acusats "puguin plantejar-se amagar-se o fugir", conclou Llarena.

Denega la petició de llibertat a Cuixart

El magistrat del Suprem també ha aprofitat la interlocutòria de processament per denegar la llibertat al president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Llarena ho argumenta amb el risc imminent de fugida, que entén que tenen tots els processats, "donada la gravetat" del delicte de rebel·lió que li atribueix. També justifica la denegació de la petició de llibertat de Cuixart, que és preventivament a la presó de Soto del Real des del passat 16 d'octubre, per la proximitat del judici.