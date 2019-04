Turull intervé des de Soto del Real: "Hem d'enviar un missatge clar que reforci la legitimitat de l'1-O"

L'exconseller Jordi Turull ha aparegut per primer cop en campanya electoral i en directe des de la presó de Soto del Real per intervenir en un míting de la Seu d'Urgell. Des del centre penitenciari, i visiblement emocionat, el cap de llista de JxCat a Lleida ha cridat a votar el proper 28 d'abril per "enviar un missatge clar a l'Estat i al món que reforci la legitimitat democràtica de l'1 d'octubre". A través d'una pantalla a la plaça del Parc del Cadí i davant d'unes tres-centes persones -entre elles la seva dona Blanca Bragulat-, Turull ha defensat que la seva "no és una una candidatura simbòlica sinó amb totes les conseqüències", deixant clar que voldrà prendre possessió al Congrés. Ha afirmat que malgrat la presó la seva "convicció es manté forta": "És més forta la convicció amb allò que vam començar l'1 d'octubre i que volem culminar, que no pas aquest empresonament injust".

L'exconseller, que afronta el judici de l'1-O al Tribunal Suprem, ha reivindicat el referèndum de l'1-O i ha assegurat que portarà el seu "mandat" a Madrid en aquestes eleccions. "Hem de deixar clar que l'1-O no va ser una cosa d'un dia sinó la determinació d'un poble de ser lliure", ha conclòs, reivindicant també la "unitat" de l'independentisme que, ha assegurat, el va fer possible.

Des de la mateixa sala que van aparèixer Jordi Sànchez i Oriol Junqueras per fer una roda de premsa, Turull ha reivindicat el diàleg com l'eina per fer política i resoldre el conflicte, ja que a parer seu la qüestió de Catalunya no es pot solucionar als tribunals. Ara bé, ha demanat no pensar tant en què passarà l'endemà del 28 d'abril i quines aliances es forjaran sinó en "concentrar-se per omplir les urnes" el dia de les eleccions. Ha demanat, alhora, "no rendir-se", ja que si els seus predecessors ho haguessin fet -ha dit- ara ell no parlaria català ni hi hauria 131è president de la Generalitat. "No ens rendirem ni resignarem", ha afegit.

Tot i el missatge polític que ha transmès l'exconseller, Turull no s'ha estalviat les paraules d'agraïment cap a la gent que els ha mostrat solidaritat durant aquest any a la presó. "Us trobo molt a faltar i us estimo molt", ha afirmat commocionat entre aplaudiments i crits de llibertat.

Turull és el primer pres polític que participa en un acte, després de l'autorització de la Junta Electoral Central. Aquest organisme també ha autoritzat els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva i té pendents dues peticions més de l'exconseller Josep Rull, per intervenir diumenge a Reus, i del cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, a Barcelona dilluns.

L'exconseller de Presidència és el cap de llista de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida. En aquesta demarcació es reparteixen pocs escons (un total de quatre) i el vot està més disputat. La passada legislatura se'ls van repartir, un cadascú, CDC, ERC, Podem i el PP. En aquelles eleccions del 26 de juny, Convergència va treure 40.794 vots, un resultat menor al de les passades eleccions al Parlament, quan JxCat es va situar per davant d'ERC i de Ciutadans amb 78.303 suports. La número dos de Turull, Concepció Cañadell, ha cridat a la mobilització de l'electorat per aconseguir el segon escó per Lleida. "Serem la veu del Jordi i no ens callaran", ha expressat.

Borràs: "Aquestes eleccions no són un plebiscit sobre Pedro Sánchez. Van de Catalunya"

La número dos de JxCat per Barcelona, Laura Borràs, ha afirmat que aquestes eleccions "no van de Pedro Sánchez" ni és un "plebiscit" sobre el líder socialista. "Aquestes eleccions van de Catalunya", ha asseverat. Per això ha demanat que a l'electorat que dipositi una butlleta independentista a les urnes i, en concret, la de JxCat per "demostrar que l'1-O és fort i viu".

També ha reivindicat el vot als presos polítics per fer "passar vergonya" a l'Estat quan els hagi d'autoritzar, almenys unes hores de llibertat, per recollir presencialment l'acta de diputat al Congrés dels Diputats. A diferència del Parlament, a la cambra espanyola els parlamentaris ha de prendre possessió i prometre la Constitució 'in situ' en la sessió constitutiva de la legislatura.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet un discurs abraonat en defensa de l'1 d'octubre i de la república catalana. "Els catalans no hem fet res millor que el'1 d'octubre i si vam fer això, què no farem?", s'ha preguntat, "endavant amb tota la determinació", ha dit. També ha insistit en la figura de l'expresident Carles Puigdemont per demanar el vot. "Puigdemont és l'enemic públic número u de l'unionisme, perquè representa la no rendició i la no resignació", ha dit per cridar a optar per JxCat.