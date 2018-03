Arriba el moment de Turull: JxCat el proposarà formalment com a candidat a la investidura

Tres mesos després de les eleccions del 21-D, la investidura sembla ara sí a tocar. L'encara candidat, Jordi Sànchez, s'ha avançat a la decisió del jutge i el seu advocat ha anunciat aquest dimarts que renunciarà properament a l'escó i a la vida política. El pla traçat ara fa uns mesos per JxCat -amb el vistiplau no entusiasta d'ERC- es va seguint fil per randa i, tal com va avançar l'ARA, un cop desestimades les candidatures de Carles Puigdemont i de Jordi Sànchez, arriba el torn de Jordi Turull. De moment, però, JxCat avisa que caldrà consensuar el seu nom abans de proposar-lo.

A diferència dels seus dos predecessors, Turull no té limitacions judicials per ser investit. En llibertat sota fiança des del 4 de desembre, quan el president del Parlament, Roger Torrent, el proposi formalment com a candidat, podrà assistir físicament al ple d'investidura i defensar el seu programa de govern. Aquest dimecres mateix, Torrent compareixerà a les 12 del matí per explicar que comença una nova ronda de contactes que hauria d'acabar amb el canvi de candidat i la convocatòria del debat d'investidura per la setmana que ve. Torrent ja s'ha reunit aquest dimarts amb la portaveu de JxCat, Elsa Artadi.

Junts per Catalunya volia arribar fins a Turull sense cremar etapes. Fonts de la candidatura remarquen que era necessari evidenciar els vetos judicials a Puigdemont i Sànchez, que serviran per denunciar davant el Tribunal Europeu de Drets Humans la vulneració dels drets polítics dels candidats independentistes. Turull, però, no serà l'últim nom vinculat a la investidura. Investigat per rebel·lió pel Tribunal Suprem, el conseller de la Presidència podria quedar inhabilitat després del judici, que diverses fonts judicials situen a finals d'any. De fet, les formacions sobiranistes assumeixen que, almenys, serà condemnat per desobediència, un delicte que comporta la inhabilitació.

No pot ser inhabilitat fins el judici

Si Turull és inhabilitat, les fonts apunten que arribarà el torn d'Elsa Artadi, a qui investiga la Guàrdia Civil però que no està imputada ni pel Suprem, ni per l'Audiència Nacional ni pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, els tres tribunals que es divideixen la causa contra l'independentisme. No serà, però, fins al judici perquè Turull només podria ser inhabilitat abans si el jutge del Suprem Pablo Llarena torna a decretar presó incondicional contra ell un cop obri la interlocutòria de processament.

La llei d'enjudiciament criminal preveu que se suspengui un càrrec públic, "un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per un delicte comés per un individu terrorista o rebel". En llibertat condicional, aquest article de la llei, el 384 bis, no es podria aplicar a Jordi Turull.

Pendents de la CUP o de Brussel·les

El passat 30 de gener, Torrent va ajornar el ple que havia d'investir Puigdemont. Les mesures cautelars imposades pel Tribunal Constitucional van fer que el president del Parlament descartés tirar endavant el ple sota el risc de caure, de nou, en la desobediència. No va ser fins l'1 de març que Puigdemont va fer un pas al costat i ell mateix va designar Sànchez com a successor, conscient, però, que només ho seria durant unes setmanes. Turull serà el primer candidat "efectiu" que reclamava Esquerra, i els republicans abracen una candidatura que entenen que desbloquejarà de forma immediata la legislatura i acabarà amb l'aplicació de l'article.

L'últim escull és la majoria necessària per investir Turull. JxCat i ERC sumen 66 diputats, però només poden disposar de 64 vots, ja que Puigdemont i Antoni Comín, fincats a Bèlgica, no poden delegar el seu vot. La CUP ha anunciat que s'abstindrà independentment del candidat que presenti Junts per Catalunya, a no ser que se li ofereixi un full de ruta "republicà". Aquesta decisió implica que amb 64 vots a favor, els sobiranistes quedarien per sota dels 65 vots en contra de la resta de l'hemicicle.

Les negociacions amb els anticapitalistes continuen, però fonts consultades per l'ARA assumeixen que la CUP no canviarà d'opinió i que la investidura passa per les renúncies de Puigdemont i Comín als seus escons. Una alternativa que el president del Govern ja va deixar entreveure la setmana passada en una reunió amb diputats del seu grup parlamentari. Si finalment, tots dos deixen l'escó, Turull no podrà ser investit en primera votació -es necessita la majoria absoluta-, però sí en segona volta.