La URJC demana quatre anys de presó per a Cifuentes pel cas del màster

La Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) demana quatre anys de presó per a l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes pel cas del màster, en què hauria comès presumptament un delicte de falsedat documental.

En l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés l'agència Efe, la representació de la URJC sol·licita la mateixa pena per al que va ser director de l'Institut de Dret Públic de la URJC, Enrique Álvarez Conde; per a la professora que suposadament va falsificar l'acta del treball de final de màster de Cifuentes, Cecilia Rosado; i per a l'exassessora de l'expresidenta madrilenya María Teresa Feito, acusada de pressionar per fer aquesta acta.

Al novembre, la jutge que ha portat la instrucció, Carmen Rodríguez-Medel, la va processar per la falsificació de l'acta del treball de final del màster que va cursar el 2011-2012 a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Rodríguez-Medel va decidir arxivar bona part de la causa el dia 1 d'octubre obeint la doctrina pel cas Casado del Tribunal Suprem, que va decidir no investigar el líder del PP per prevaricació i suborn impropi.