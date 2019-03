Unides Podem proposa prohibir que els bancs controlin els mitjans de comunicació

Unides Podem ha avançat aquest dilluns que si guanya les eleccions generals del 28 d'abril prohibirà per llei que els partits polítics puguin finançar les campanyes electorals amb crèdits bancaris. De la mateixa manera, prohibirà que "els bancs puguin tenir inversions en els grans mitjans del país", informa Europa Press.

En la roda de premsa després del consell de coordinació de la formació lila, la primera en què participa Iglesias després de la seva tornada a la primera línia política, els portaveus Pablo Echenique i Noelia Vera han recalcat que d'aquesta manera s'evitaria que els partits polítics demanessin desenes de milions a la banca per a les campanyes, cosa que fa que es vegi "limitada la democràcia del país". Que "els grans partits" tinguin "enormes deutes milionaris", al seu parer, limita la seva capacitat per regular la banca i per exigir que les entitats tornin el rescat bancari o assumeixin l'impost de les hipoteques.

Sobre la participació de la banca en els mitjans de comunicació, Vera ha recordat que el BBVA o el Santander, per exemple, "són amos de grans mitjans" i això fa un "flac favor a la democràcia del país". Han avançat que hi haurà un grup de treball format per periodistes per desenvolupar aquesta mesura, tot i que no ha concretat noms.