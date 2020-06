Unides Podem i els partits sobiranistes tornaran a demanar que el Congrés investigui Joan Carles I

Per tercera vegada en tres mesos, Unides Podem i els grups sobiranistes tornen a demanar que s'investigui el rei emèrit al Congrés de Diputats. Ho fan després que dilluns la Fiscalia del Tribunal Suprem assumís la causa sobre les comissions il·legals que Joan Carles I suposadament va cobrar per l'adjudicació de l'AVE de la Meca. JxCat, ERC, la CUP, el PNB, el BNG, Més País i EH Bildu han anunciat que aquest dimecres registraran conjuntament la petició de crear una comissió d'investigació a la cambra baixa perquè indagui aquesta qüestió. Unides Podem també té previst presentar-ne una pel seu cantó i, segons ha explicat el portaveu del grup, Pablo Echenique, intentaran fer-ho amb el màxim de suports possibles i amb un "disseny jurídic" diferent del de les dues últimes peticions, que la mesa del Congrés va tombar apel·lant a la inviolabilitat del monarca.

Ara el grup que lidera Jaume Asens a la cambra baixa planteja que aquesta comissió se centri en investigar els fets –relacionats amb la segona fase de la construcció de l'AVE a la Meca– que impliquen el rei emèrit després de la seva abdicació, el juny del 2014. Un plantejament que va en la línia del que ja va justificar la Fiscalia dilluns per traslladar el cas al Tribunal Suprem, on el rei emèrit és aforat. "L'article 56.3, que recull la inviolabilitat del rei, no s'aplicaria a possibles il·lícits comesos quan va deixar de ser cap d'estat", ha argumentat Echenique en roda de premsa, que ha reiterat que el seu grup està en contra d'aquest article. Malgrat tot, ha admès que l'ordenament jurídic "és el que és" i que el seu grup intenta adaptar-s'hi. Per això considera que si la comissió es planteja en aquests termes "pot tenir més possibilitats" de ser avalada per la mesa del Congrés. Precisament, l'informe dels lletrats de la cambra baixa per rebutjar aquesta comissió d'investigació remarcava que la inviolabilitat del cap de l'Estat és "absoluta" i "abasta la totalitat del període" en què va exercir el càrrec.

El partit lila considera que, paral·lelament a les diligències de la Fiscalia, és legítim que la cambra baixa també indagui aquesta qüestió per aclarir "responsabilitats polítiques" davant "d'ombres tan greus de comportaments corruptes". "No només té una dimensió judicial sinó també democràtica", ha insistit Echenique. En la mateixa línia s'han expressat els grups sobiranistes, que també tenen previst presentar una petició de comissió. En un comunicat conjunt, han defensat la necessitat d'esbrinar la "trama vinculada a les presumptes il·legalitats comeses per membres de la casa reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb l'Aràbia Saudita".

Preveient una altra possible topada amb el seu soci de govern de coalició, Echenique ha informat la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, sobre les intencions del seu grup. Els socialistes han vetat les últimes peticions amb els vots contraris que han emès al costat del PP i Vox a la mesa del Congrés. De moment el PSOE no s'ha pronunciat sobre quina serà la seva posició si el partit lila intenta limitar la seva petició a investigar els fets posteriors a l'abdicació de Joan Carles I, en la línia de la Fiscalia. Aquesta tarda, Echenique ha pronosticat que el posicionament del seu soci seria "igual de coherent" que la seva i que anirien en la línia del que han "defensat sempre". El PSOE ha recorregut a la inviolabilitat del rei per justificar la seva posició contrària a investigar el rei al Congrés.

La petició perquè la cambra baixa també investigui la casa reial va arribar el mateix dia que van transcendir més detalls sobre el cas de presumpta corrupció. Segons publica aquest dimarts El Confidencial, les empreses espanyoles a les quals es va adjudicar l'AVE de la Meca a Medina el 2011 van pactar un any abans amb un dels membres destacats de la casa reial de l'Aràbia Saudita pagar-li 120 milions d'euros per uns suposats serveis de consultoria. Un contracte que forma part de les diligències que tenia obertes la Fiscalia Anticorrupció des de l'any 2018 i que ara ha assumit la Fiscalia del Tribunal Suprem.