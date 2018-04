La fiscalia obre diligències pel cas del màster de Cifuentes

L'afer del màster de Cristina Cifuentes agafa una nova volada, després que la Universitat Rey Juan Carlos, on la presidenta madrilenya va obtenir un màster presumptament amb notes falses, hagi fet arribar aquest dijous a la fiscalia la seva investigació del cas, "davant l'aparició d'informacions que puguin ser constitutives de delicte", segons ha informat el centre en un comunicat.

Paral·lelament, la fiscalia de Móstoles ha obert diligències d'investigació penal per les denúncies presentades per associacions d'estudiants per les possibles irregularitats comeses en relació amb el màster. Aquesta fiscalia assumirà també la informació que la pròpia Universitat ha anunciat que remetrà.

El rector de la URJC, Javier Ramos, té previst comparèixer demà davant la premsa per explicar els últims detalls del cas, que avui ha agafat nova volada després que Elconfidencial.com publiqués que el tribunal que presumptament va valorar el treball final de màster de la presidenta madrilenya mai no es va reunir, i que assegurés ahir que les firmes que conté l'acta de presentació del TFM contenia almenys dues firmes falses. A més, segons ha publicat 'El País', Alicia López de los Mozos, una de les professores que van participar segons l'acta en el tribunal del màster han declarat davant l'òrgan investigador intern de la universitat que no reconeix el document.

Fonts de la fiscalia s'han limitat a afirmar que estudiaran el cas un cop rebin la documentació de la universitat, que ha obert una investigació reservada davant de les filtracions que apunten a la falsedat del màster. A més, els dos observadors de la Conferència de Rectors CRUE designats per donar suport a la URJC en la investigació del màster de la presidenta de Madrid "ja estan en contacte i col·laborant" amb l'equip d'Inspecció d'aquest centre universitari, ha assegurat CRUE en un comunicat, en què ha explicat que els dos observadors externs estan col·laborant amb la URJC "a través dels mitjans tecnològics disponibles".

La presidenta madrilenya de moment compta amb el suport de la direcció estatal del PP. I des del govern espanyol han seguit arribant mostres de suport a la també presidenta del PP madrileny: el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha denunciat una “autèntica cacera” a Cifuentes, pretenent que sigui ella qui demostri la seva innocència, és a dir, la validesa dels seus acreditacions acadèmiques i de la seva màster, quan, segons ell, hauria de ser la Universitat Rey Juan Carlos qui ho fes.

El PSOE avança la moció de censura

En canvi, l'oposició ha pitjat l'accelerador davant de l'allau de sospites sobre el cas, el PSOE, que ahir va anunciar una moció de censura contra Cifuentes, que havia de ser presentada demà, l'ha avançat per a aquest mateix dijous. La iniciativa no compta amb el suport imprescindible de Ciutadans, que s'ha limitat a demanar una comissió d'investigació sobre el cas a l'Assemblea de Madrid.