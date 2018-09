La Universidad Rey Juan Carlos reconeix que hi ha hagut canvis de notes en l'expedient de la ministra de Sanitat

La inspecció de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha admès aquest dimarts que hi ha hagut canvis en les notes de l'expedient del màster que va cursar la ministra de Sanitat, Carmen Montón, a l'Instituto de Derecho Público (IDP). El centre ha assegurat que prendrà "les mesures oportunes".

En un comunicat, la universitat ha assegurat que s'està fent una investigació des del mes de juny en el màster d'estudis interdisciplinaris de gènere d'aquest institut, acabat de clausurar, i s'està analitzant de manera exhaustiva el cas de la ministra i d'altres.

En el cas de la ministra Carmen Montón, s'està revisant el seu expedient "assignatura per assignatura", per emmarcar en quin context s'han produït els canvis en les notes, fets un cop acabat el màster, i que ha constatat la inspecció de la universitat. El centre també reconeix que depurarà responsabilitats.

En una entrevista a la Cadena SER, la ministra ha tornat a negar irregularitats en el màster que va cursar, ha dit que desconeix els canvis en les notes del seu expedient i ha rebutjat dimitir, perquè ha dit que seria una decisió "injusta".

'Eldiario.es' ha publicat aquest dimarts que les notes de la ministra van ser manipulades després d'acabar el màster. El juliol del 2011, quan va acabar el curs, en l'expedient hi havia una de les assignatures qualificada com a "no presentat". El 25 de novembre del 2011 algú va entrar en el sistema informàtic i va canviar el "no presentat" per un "aprovat", tot i que les actes ja estaven tancades.