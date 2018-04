Urkullu demana un Govern "estable i sòlid que fulmini el 155"

El lehendakari, Íñigo Urkullo, ha demanat aquest diumenge que es "recuperi" el govern de la Generalitat, un executiu "estable i sòlid, que fulmini el 155 i recuperi l'autogovern". A l'acte del PNB a la celebració del Aberri Eguna, Urkullu ha assegurat que espera també un "president amb qui col·laborar". El lehendakari ha demanat que es "reconegui un problema no resolt políticament", i que es reconegui "l'altre, dins i fora".

"Som davant d'un conflicte que demana diàleg, negociació i acord", ha assegurat des de Bilbao. "Una sortida democràtica, on és el problema?", s'ha preguntat el lehendakari en afirmar que les "qüestions internes" dels estats també afecten la Unió Europea. És un "problema polític que no es pot abordar a l'estret marge de l'acció judicial i penal com pretén Espanya amb Catalunya", ha insistit. En parlar de la "llibertat de la nació basca", Urkullu també ha assegurat que tant el País Basc com Europa són un "projecte inacabat, en construcció" i ha apostat per avançar conjuntament.

Urkullu va ser una de les persones que més es van implicar els dies anteriors al 27 d'octubre per evitar que Carles Puigdemont tirés endavant la declaració d'independència i optés per convocar eleccions. A l'altre costat, també va fer esforços perquè una convocatòria electoral evités l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol. Uns intents, com altres de diferents actors polítics i socials de Catalunya, que no van reeixir.

A l'acte hi han assistit la responsable de Relacions Institucionals del PDeCAT, Montse Candini, i el portaveu de JxCat Eduard Pujol, que ha demanat al PNB que mantingui el seu compromís de no negociar els pressupostos de l'Estat "fins que s'hagi aixecat el 155". Segons que ha explicat als periodistes, Pujol ha transmès als dirigents del PNB "la necessitat de fer bé aquesta força que tenen ara mateix davant de l'executiu de Rajoy. L'única escletxa de diàleg polític ara mateix amb el govern espanyol la té el PNB, dient no parlarem de pressupostos mentre vostès mantinguin el vergonyant 155". En aquest sentit s'ha expressat també Candini. "En la situació actual a Catalunya és d'una importància absoluta aquest suport que estem tenint del PNB, no únicament per ajudar-nos a recuperar les nostres institucions catalanes sinó per denunciar la deriva autoritària del PP i el 155", ha opinat.