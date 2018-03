Urtasun denuncia que el "processisme no va enlloc" i recorda Joan Coscubiela: "Tenia raó"

El portaveu d'Iniciativa, Ernest Urtasun, ha urgit aquest dissabte a formar govern a les formacions independentistes per posar fi a l'article 155 i ha denunciat la "lluita partidista" que, al seu entendre, està impedint que això passi. "Catalunya no mereix aquest espectacle", ha denunciat. En una intervenció durant la conferència nacional de la formació ecosocialista que se celebra al Prat de Llobregat, ha apuntat que JxCat, ERC i la CUP "semblen més preocupats en aquests moments per veure qui li talla la mà a l'altre que per recuperar les institucions d'aquest país". En aquest sentit, ha subratllat que el "processisme no va enlloc" i ha recordat el posicionament de l'exportaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, durant els plens del 6 i 7 de setembre en què es van aprovar les lleis de desconnexió. "Tenia raó", ha assenyalat.

ICV celebra una conferència nacional en què ha d'aprovar un full de ruta de cara als pròxims mesos que es basa a consolidar la seva voluntat d'incidir en la confluència de Catalunya en Comú i remarcar la necessitat que el nou partit es desplegui arreu del territori per afrontar les eleccions municipals del 2019. La trobada de militants i simpatitzants d'ICV –n'hi han assistit uns 400– arriba després que diversos sectors del partit s'hagin fet sentir per expressar el seu posicionament, sobretot respecte a la qüestió nacional. Els autoanomenats "federalistes" van emetre un manifest fa dies en què posaven èmfasi en la crítica sobre l'acostament dels comuns a les forces sobiranistes, mentre que el veterà dirigent Jaume Bosch va respondre a aquest corrent titllant-los de "fer seguidisme del PSC" i "d'unionistes".

En el seu discurs, Urtasun ha defensat un projecte "plurinacional i fratern" en el marc de l'estat espanyol. "Estem convençuts que sempre som on hem de ser: al costat de la gent i al costat de les feministes i de la lluita dels pensionistes, i també al costat de les institucions catalanes, entre els qui han intervingut l'autogovern i els irresponsables que van fer la declaració unilateral d'independència", ha recalcat.