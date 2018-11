Vox convoca una manifestació a Madrid l'1 de desembre contra un eventual indult dels presos polítics

El judici per l'1-O no ha ni començat, però Vox ja prepara mobilitzacions. La plataforma España Viva del partit d'extrema dreta ha convocat una manifestació a Madrid l'1 de desembre per protestar contra qualsevol negociació que hi pugui haver entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, sobre un eventual indult als presos polítics.

"Vox no permetrà la impunitat dels colpistes", ha subratllat Santiago Abascal, president de la formació d’ultradreta. "El cop d’estat ha traslladat la seva residència del Palau de la Generalitat al Palau de la Moncloa. I és evident que el govern està maniobrant per impedir que els colpistes rebin la condemna que mereixen", ha dit Abascal a les portes del Suprem on Vox, que exerceix d'acusació popular en el judici de l'1-O, ha presentat el seu escrit d'acusació. Segons el president de la formació, el govern espanyol està "orquestrant un gran complot per indultar-los".

El partit d'extrema dreta vol aconseguir una mobilització massiva de "tots els espanyols" i ha demanat al PP i a Ciutadans que "intervinguin" en la manifestació, que es farà a la Plaza de Colón, i la "liderin".