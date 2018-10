Victòria Alsina i Daniel Camós, nous delegats del Govern als Estats Units i França

El Govern ja ha escollit nous delegats als Estats Units i França. La politòloga Victòria Alsina dirigirà la delegació a Washington, mentre que l'economista i enginyer industrial Daniel Camós encapçalarà la representació de la Generalitat a París. La selecció, segons ha informat el departament d'Exteriors en una nota de premsa, s'ha fet seguint un criteri meritocràtic, tenint en compte les habilitats i l'experiència professional dels aspirants. Els propers dies el Govern publicarà el nomenament dels dos nous delegats, i això permetrà posar en marxa la reobertura de les delegacions d'Estats Units i França, tancades l'any passat amb l'aplicació de l'article 155.

Victòria Alsina (Barcelona, 1983) és doctora en ciències polítiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Actualment és professora i investigadora a la Harvard University i a la New York University. Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat Pompeu Fabra, disposa d'un màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i d'un màster en direcció pública per Esade Business School. Les seves especialitats són la reforma del sector públic, la col·laboració público-privada i la regeneració democràtica.



Daniel Camós (Barcelona, 1980), per la seva banda, és doctor en economia per la Paris School of Economics i la Université Libre de Brussel·les, i enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Especialitzat en infraestructures, acumula més de deu anys d'experiència en la gestió de projectes públics, l'anàlisi de polítiques públiques i la recerca en països en vies de desenvolupament. Camós ha treballat al Banc Mundial, la Comissió Europea, les Nacions Unides i altres àmbits acadèmics i organitzacions no governamentals. Disposa també d'un màster d'administració pública en desenvolupament internacional per la Harvard Kennedy School i d'un diploma internacional d'estudis polítics per l'Institut d'Études Politiques Sciences Po de París.

El jurat del concurs públic, que ha escollit Alsina entre 57 candidatures presentades i Camós entre 39, l'han integrat Albert Ginjaume, excònsol honorífic de Finlàndia a Barcelona –cessat pel govern del PP–; Josep Ibáñez, professor de relacions institucionals a la UPF i doctor en estudis internacionals; Natàlia Mas, secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea; Eulàlia Solé, cap del gabinet del conseller d'Exteriors, i la subdirectora general de recursos humans, Gemma Puigdollers.